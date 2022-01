Incidente domestico per l’amata attrice: si mostra con la mano fasciata e spiega quanto accaduto

L’amata attrice ha avuto un incidente domestico e si mostra con la mano fasciata: cos’è successo.

Nelle ultime ore l’attrice ha pubblicato un post sui social, in cui si è mostrata con la mano fasciata. Il suo canale instagram è seguito da oltre 200 mila follower e in basso al post, sono arrivati centinaia di commenti. I suoi follower si sono preoccupati e hanno mostrato grande appoggio all’artista.

E’ stata lei, a corredo, a spiegare quanto successo. Sembrerebbe che tutto sia accaduto all’improvviso mentre era intenta nella preparazione della cena. Una giornata normale terminata con un imprevisto. Ma vediamo cosa ha spiegato l’attrice ai suoi migliaia di follower.

Incidente domestico per l’attrice: si mostra sui social con la mano fasciata

L’attrice si è mostrata sui social, sul suo canale instagram, sembrerebbe in ospedale, con la mano fasciata. Come vi abbiamo accennato, ha avuto un incidente domestico, mentre era intenta a preparare la cena.

Monica Cruz, attrice spagnola che abbiamo conosciuto anni fa, in particolare per il ruolo di Silvia nella famosa serie televisiva Paso Adelante, ha subito un piccolo incidente, in casa. Cruz, ha pubblicato un post in cui si è mostrata con la mano fasciata e ha spiegato l’accaduto a corredo: “Quando in un giorno normale, prepari la cena e all’improvviso, tutto finisce come non ti aspettavi”.

Da quanto scritto, sembrerebbe che, mentre stava preparando la cena, ha subito un incidente alla mano. In basso alla foto, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno scritto un messaggio, mostrandole grande sostegno: “L’operazione è semplice, non sarò al massimo”, ha scritto. A quanto pare, Monica Cruz dovrà essere operata. Non solo, l’hashtag messo, fa capire che si è fatta male utilizzando i coltelli: “Attenzione ai coltelli“, ha riportato. In queste ore, non sono ancora arrivate sue notizie e non sappiamo se ha già subito l’intervento. Sicuramente l’attrice, come ha fatto con questo post, darà sue notizie appena possibile. In attesa, le auguriamo una pronta guarigione.