A Vite al Limite è dimagrito più di 50 kg in solo 5 mesi, oggi si mostra così: avete visto com’era prima? Impressionante!

Un traguardo davvero impressionante, quello raggiunto dal paziente del dottor Nowzaradan in pochissimo tempo. Pensate, in soli 5 mesi, il giovanissimo trentaduenne è riuscito a dimagrire più di 50 kg. Un vero e proprio record, avete ragione!

La situazione del trentaduenne della Florida era piuttosto compromessa. Giunto ad un peso di ben 335 kg, alle telecamere di Vite al Limite il giovane ha raccontato di vivere una vita disagiata non soltanto per via dei suoi chili di troppo, ma anche per un grosso linfedema che gli rendeva l’attività motoria letteralmente impossibile. È proprio questo, quindi, che ha spinto il giovane a rivolgersi al dottor Nowzaradan. E, dando uno sguardo al suo canale Instagram, possiamo dire che è riuscito a portare al termine un percorso davvero memorabile. Oggi si mostra proprio così ai suo sostenitori, ma siete curiosi di sapere com’era prima? Ci pensiamo noi a mostrarvelo, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, ne resterete davvero impressionati. Scopriamo insieme il perché.

È dimagrito più di 50 kg in poco tempo, com’era prima di Vite al Limite? Eccolo: da non credere

Come la stragrande maggioranza dei pazienti del dottor Nowzaradan, anche il protagonista di questo nostro articolo è riuscito a dare inizio ad una nuova vita dopo la sua partecipazione a Vite al Limite. Dimagrito più di 50 kg in soli 5 mesi, il giovane paziente ha ripreso in mani le redini della sua vita in pochissimo tempo. Ed, ad oggi, sembrerebbe esserne il padrone assoluto. Stiamo parlando proprio di lui: Thederick Barnes, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua nona stagione.

Giunto in clinica con un peso di ben 335 kg, il giovane Barnes è riuscito a pesare 278 kg in solo 5 mesi. Ad oggi, come testimonia anche il suo canale Instagram, sembrerebbe aver trovato la forma fisica perfetta. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Eccolo qui, resterete davvero impressionati:

È proprio lui, Thederick prima di Vite al Limite! Complimenti!