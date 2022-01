Cristiano Malgioglio, triste confessione: “Cinque mesi di vita”

Il noto cantautore Cristiano Malgioglio si è lasciato andare ad una triste confessione: “Cinque mesi di vita”, ecco il suo racconto

Tutti conoscono la sua immensa carriera, pochi invece sanno di questo retroscena legato al suo passato e alla sua vita privata. È stato lui stesso a confessarlo nel corso di un’intervista rilasciata ad un famoso programma televisivo. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

La triste confessione di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è un famoso paroliere e cantautore. Nel corso della sua carriera ha scritto testi per artisti di grande fama, tra cui ricordiamo sicuramente Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Milva, Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e molti altri ancora. Uno dei suoi ultimi brani è “Raccogli l’attimo”, scritto per Al Bano e Romina Power. Come cantante, invece, di recente ha raggiunto il successo con “Danzando danzando” e “Mi sono innamorato di tuo marito“.

Oltre ad essere un famoso cantautore e paroliere, da anni ormai è anche un amatissimo personaggio televisivo. È stato prima opinionista e poi concorrente del “Grande Fratello”, poi giurato di “All Together Now” e quest’anno è giudice di “Tale e Quale Show”.

Cristiano dunque è impegnato su tutti i fronti, sia in televisione che nel mondo della musica.

Molti conoscono la sua immensa carriera, mentre pochi sanno quest’aspetto legato al suo passato e alla sua vita privata. È stato lui stesso a raccontare questo triste periodo della sua vita in un un’intervista rilasciata a “Da noi a ruota libera”.

Malgioglio ha letteralmente sconvolto il pubblico con un racconto da brividi: “Stavo per andare in Brasile a fare la promozione di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ quando, mettendo la crema dopo la doccia, ho visto un neo che non mi piaceva e sono andato subito a farlo vedere”.

Il responso del medico lo ha turbato molto: “Mi ha detto che bisognava toglierlo subito. Così abbiamo fatto ma dopo tre giorni mi hanno chiamato dicendo che dovevo operarmi, annullare tutti i programmi. Il professore mi ha spiegato che se avessi atteso ancora due o tre mesi non avrei fatto in tempo a operare e mi sarebbero rimasti cinque mesi di vita”.

Malgioglio ha avuto un melanoma. È stato un momento molto delicato per lui, che sicuramente non dimenticherà facilmente. Il famoso cantautore e paroliere si è rivolto alla fede per superare sia la malattia che i momenti di difficoltà in generale.