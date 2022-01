GF Vip, Gianmaria accusa Soleil: “Hai organizzato una paparazzata con Iannone”, ma lei fa altrettanto

Gf Vip, Gianmaria accusa Soleil di aver organizzato finti gossip e lo stesso fa la concorrente: “Hai organizzato una paparazzata con Iannone”.

La puntata di lunedì 10 gennaio del GF Vip si è conclusa con al televoto Carmen Russo, Soleil e Federica Calemme. Alfonso Signorini ha aperto la diretta, mostrando quanto accaduto in settimana. Dopo la discussione che ha fatto da centro della scorsa puntata, gli animi in casa si sono palcati.

Sembrerebbe che si tratti solo di una calma apparente e che basti una sola scintilla per far scattare la tensione. Tensione accesa subito in puntata, quando, si è tornati a parlare di questo precedenti litigio. Poco prima della diretta, però, mentre i concorrenti erano in attesa, c’è stato una piccolo battibecco tra Soleil e Gianmaria, sul loro ingresso nel reality, grazie a finti gossip.

GF Vip, Gianmaria accusa Soleil: “Hai organizzato una paparazzata con Iannone”

Poco prima della puntata di lunedì 11 gennaio, mentre i concorrenti erano in attesa, c’è stato un particolare momento, che ha visto al centro dell’attenzione Soleil e Gianmaria. Hanno iniziato a pungersi, con varie frecciatine sul loro ingresso al GF Vip, grazie a finti gossip o comunque a gossip organizzati.

In realtà, già due sere fa, Soleil, aveva iniziato questo discorso, mentre tutti stavano giocando seduti sul divano. L’ex corteggiatrice ha fatto intendere che Gianmaria è conosciuto grazie alle finte paparazzate che ha organizzato, mentre era con delle donne famose. Ha detto esplicitamente che è stato lui a chiamare il fotografo. Ma Antinolfi ha commentato dicendo che non è assolutamente così e che, anzi, allora, non conosceva nessun fotografo. Questo discorso, a quanto pare, è stato motivo di litigio, nelle ore precedenti la puntata.

Soleil ha continuato dicendo: “Ti ricordo che quello che si trova qui, perchè è uscito sui giornali con qualche donna sei tu e di certo non io“, ma Gianmaria ha prontamente risposto: “E tu una paparazzata organizzata da te, con Iannone, pensa un po’, l’hai organizzata tu”. Ebbene, Soleil ha accusato Antinolfi di esser al GF vip grazie alle paparazzate organizzate, ma anche il concorrente ha accusato lei, dicendo che l’ha fatto con Andrea Iannone.