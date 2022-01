GF Vip, “Mi sono rotta le scatole!”: esplode la gelosia di Delia Duran e Alex Belli fa un gesto clamoroso

La furia di Delia Duran, in collegamento con lo studio del GF Vip durante la puntata di ieri sera, e la reazione inaspettata di Alex Belli.

Continua la soap tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge nonostante l’uscita dell’attore dal gioco a seguito della squalifica. In procinto di entrare nella casa del GF Vip come concorrente, la venezuelana si trova attualmente in quarantena e ieri sera era collegata con lo studio dall’albergo in cui alloggia.

Quando Alfonso Signorini ha letto in diretta un messaggio che Alex ha rivolto a Soleil tramite Twitter, Delia ha messo i puntini sulle ‘i’ dicendo che in questo momento ha deciso di prendersi una pausa dal compagno.

“Alfonso, vi posso dare un news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie”, ha detto infuriata.

GF Vip, “Sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua!”: Alex Belli va via dallo studio dopo le parole di Delia

Da quando l’ex protagonista di CentoVetrine è stato squalificato dal programma, lui e la Duran stanno cercando di ricostruire a fatica il loro rapporto dopo tutto ciò che è accaduto nella casa con la Sorge.

A rendere l’impresa ancora più complicata è però il comportamento di Alex che, in un modo o nell’altro, dimostra di essere ancora legato al pensiero di Soleil. In diretta, Delia gli ha rinfacciato di stare aggravando tutto con questi post indirizzati all’ex volto di Uomini e Donne: “Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”.

La donna ha spiegato cosa la fa soffrire così tanto: “Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Non è l’amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d’animo”.

A queste parole, Belli si è allontanato dallo studio e al suo ritorno Signorini gli ha detto che la Duran non vuole vederlo perché troppo arrabbiata. “Ero fuori, ho sentito quelle cose e così sono rimasto lì dov’ero. Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto“, ha risposto l’ex concorrente. Secondo voi, cosa accadrà con Soleil quando Delia entrerà nella casa?