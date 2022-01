Sanremo 2022, Amadeus ha deciso: chi sarà ad affiancarlo sul palco

È arrivata la decisione di Amadeus, ecco chi sarà ad affiancarlo nel corso delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022

Il conduttore e direttore artistico della settantaduesima edizione della manifestazione canora ha preso una decisione. Chi sarà ad affiancarlo durante le cinque serate del Festival della canzone italiana? Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa.

Sanremo 2022, la decisione di Amadeus: chi sarà ad affiancarlo

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. La manifestazione canora andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022 dal teatro Ariston. Per il terzo anno consecutivo il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. La Rai ha deciso di puntare nuovamente su di lui dopo il successo delle passate edizioni. Chi sarà ad affiancarlo? Il direttore artistico ha finalmente preso una decisione.

Prima di parlare dei co-conduttori e delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, vi presentiamo la lista dei big in gara: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista.

Oltre alla lista dei big, il direttore artistico del Festival di Sanremo sembra aver preso una decisione anche riguardo alle co-conduttrici della prossima edizione. Come lo scorso anno, Amadeus sarà circondato da donne sul palco dell’Ariston. Saranno però cinque donne diverse per ognuna delle serate della manifestazione canora.

Al momento, il primo nome trapelato è quello di Maria Chiara Giannetta. L’attrice è stata protagonista con “Blanca”, serie televisiva che ha avuto un successo enorme sulle reti Rai. Lei probabilmente sarà una delle prime ad affiancare il conduttore e direttore artistico sul palco dell’Ariston di Sanremo.

Riguardo alle altre quattro donne, in lista ci sono tanti nomi, ma ancora nessuna ufficialità. Nel ruolo di ‘jolly’, invece, ci sarà Checco Zalone. È probabile dunque che la presenza di Rosario Fiorello non sarà rinnovato per il terzo anno consecutivo.