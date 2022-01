Cosa significa essere padre: Stefano De Martino lo spiega a chi non ce l’ha più

Cosa significa essere padre: Stefano De Martino lo spiega chiaramente a chi non ce l’ha più, scopriamo le sue parole nel minimo dettaglio.

Una prima puntata di C’è posta per te davvero entusiasmante. A distanza di quasi un anno dalla fine della scorsa edizione, Maria De Filippi è ritornato in televisione con il suo programma. E, soprattutto, con delle storie impressionanti. Tra le tante, non possiamo fare a meno di dimenticarci quella di cui è stato protagonista indiscusso Stefano De Martino.

Attualmente al timone di ‘Bar Stella’ su Rai Due, Stefano De Martino è stato ospite della prima puntata di C’è posta per te, andata in onda Sabato 8 Gennaio. Regalo speciale per il giovane Salvatore, che ha perso il papà per via del Covid, l’ex ballerino di Amici ed amatissimo conduttore si è lasciato andare ad un discorso davvero emozionante su cosa significa essere padre. Sappiamo benissimo che il buon De Martino è diventato papà del piccolo Santiago nel 2013. E che, seppure la separazione da Belen Rodriguez, ha un rapporto davvero speciale con lui. Chi meglio di lui, quindi, può realmente dire cosa significa essere padre? Scopriamo tutto.

Stefano De Martino, cosa significa essere padre: le sue parole a C’è posta per te

La presenza di Stefano De Martino nel corso della prima puntata di C’è posta per te non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto perché, con la sua simpatia, l’ex ballerino di Amici ha ampiamente confermato il motivo del suo incredibile, ma anche perché con le sue parole e il suo discorso su cosa significa essere padre ha emozionato davvero tutti.

Padre di Santiago e figlio di Enrico, l’amatissimo conduttore si è lasciato andare ad un discorso davvero emozionante. E che ancora oggi, a distanza di tempo dalla sua messa in onda, continua ad essere chiacchieratissimo. “È difficile capire quanto ci amino i genitori. Io ho dovuto fare un figlio, per capire quanto mi amasse mio padre quando capirai cosa significa l’amore verso un figlio, saprai quanto potesse amarti tuo padre”, ha detto Stefano De Martino ad un emozionatissimo Salvatore. Spiegando, quindi, quanto sia forte l’amore che prova verso suo figlio.

Avete seguito anche voi la storia di Salvatore a C’è posta per te?