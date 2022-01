Abbandona Vite al Limite all’ottavo mese, ma quello è che successo dopo il programma è incredibile: avete visto com’è oggi? Incredibile!

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo sempre riproposto storie che hanno avuto lieto fine a Vite al Limite. Questa di cui vi parleremo tra qualche istante, invece, non è affatto così. Entrata a far parte della clinica di Houston con tutte le buone intenzioni per dimagrire, la paziente non ha affatto mantenuto i suoi buoni propositi.

Abbandona Vite al Limite all’ottavo mese e spiazza completamente tutti! Una storia che ha davvero dell’incredibile, non c’è che dire. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole! Quello che, però, ha sconvolto non è stato tanto quello che è successo nel corso del programma di Vite al Limite, ma soprattutto quello che è successo una volta spenti i riflettori. L’abbiamo rintracciata, infatti, sul suo canale Facebook. E siamo rimasti letteralmente a bocca aperta quando abbiamo visto le foto della sua trasformazioni. Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente!

Vite al Limite, abbandona la clinica all’ottavo mese: cos’è successo dopo? Incredibile

Sembrava che avesse tutte le buone intenzioni per rimettersi in forma, invece non è stato affatto così. Nel bel mezzo del suo percorso a Vite al Limite, infatti, la paziente del dottor Nowzaradan ha scelto di abbandonare il programma. Di chi stiamo parlando? La protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio lei: Angie Johns!

Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della settima stagione di Vite al Limite, Angie pesava quasi 300 kg. Ed aveva una storia drammatica alle spalle. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, fatto sta che all’ottavo mese di programma ha deciso di abbandonare il tutto. Quello che, però, è successo subito dopo è davvero strabiliante. Siamo riusciti, infatti, a rintracciarla su Facebook. Ed abbiamo scoperto che, nonostante abbia abbandonato la clinica di Houston, è ritornata in forma da sola. Non sappiamo a quanto ammonti il suo peso oggi, ma la trasformazione attuata è davvero pazzesca! Eccola qui:

Davvero pazzesco, vero?