Grey’s Anatomy, una notizia che lascia i fan senza parole: adesso non ci sono più dubbi

Grey’s Anatomy, la notizia arrivata nelle ultime ore ha lasciato i fan senza parole: adesso non ci sono più dubbi.

Una delle serie televisive più amate e seguite è Grey’s Anatomy. Serie statunitense trasmessa dal 2005 ed arrivata quest’anno alla diciottesima stagione. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Meredith è una giovane che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital.

In primo piano le storie dei pazienti, il talento dei medici e le storie di vita, ovviamente, dei protagonisti. Nel corso di questi anni, molti amati personaggi interpretati da altrettanti amati attori, sono usciti di scena, spiazzando i telespettatori. Non solo, ma in tutti questi anni, si è spesso parlato di una chiusura della serie tv, arrivata, ad oggi, alla sua diciottesima stagione. Nelle ultime ore, è arrivata una notizia che ha cancellato tutti i dubbi: ecco di cosa si tratta.

Grey’s Anatomy, notizia che lascia tutti senza parole: adesso è arrivata la conferma

Dal 2005 tutti i milioni di fan di Grey’s Anatomy non avranno sicuramente perso un episodio. La serie televisiva statunitense è amatissima ovunque e fin dalla prima stagione, riscontra un successo straordinario.

La dottoressa Meredith Grey è la protagonista assoluta ed è circondata da altri eccezionali protagonisti. Tutti gli attori sono molto amati e ogni volta che, in questi anni, qualcuno ha detto addio al medical drama, l’amarezza è stata sempre forte. Qualche mese fa, è iniziata la diciottesima stagione. Stagione che, prima della sua registrazione, in molti pensavano non si facesse. Infatti, in questi anni, molte volte ci sono state voci su una possibile chiusura della serie. Adesso, però, conclusa la diciottesima stagione, cosa succederà? Finalmente, è arrivata la notizia che tutti aspettavano.

Ebbene sì, Grey’s Anatomy non si ferma, ci sarà la diciannovesima stagione del medical drama tanto amato: siete contenti? L’annuncio è arrivato nelle ultime ore. Sulla pagina instagram ufficiale della serie è stato pubblicato un video con a corredo: “E’ un bellissimo giorno per ricevere grandi novità. Grey’s Anatomy tornerà il 24 febbraio con una stagione completamente nuova! Congratulazioni per la 19esima!”. Manca pochissimo, la nuova stagione partirà il 24 febbraio.