Pierpaolo Pretelli non si ferma più, dopo “Domenica In” arriva un altro programma in Rai: l’indiscrezione

Dopo “Domenica In”, potrebbe arrivare un altro programma in Rai per Pierpaolo Pretelli: ecco l’indiscrezione che circola da alcune ore

È un periodo d’oro per l’ex finalista del Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza a Mediaset, l’ex velino è stato chiamato in Rai, prima a “Tale e Quale Show” e poi a “Domenica in”. Adesso potrebbe arrivare addirittura un nuovo programma.

Pierpaolo Pretelli, arriva un nuovo programma in Rai?

Pierpaolo Pretelli, nato a Maratea, in provincia di Potenza, è divenuto famoso in televisione per essere stato il primo velino nella storia di Striscia la Notizia. In seguito ha partecipato prima a “Uomini e Donne” e poi a “Temptation Island”. Ha però raggiunto il successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia si è invaghito prima di Elisabetta Gregoraci, poi si è fidanzato con Giulia Salemi.

Dopo l’esperienza a Mediaset, Pretelli è approdato in Rai, prima come concorrente di “Tale e Quale Show” e poi come ‘valletto’ a “Domenica In“. L’esperienza nella rete pubblica, però, potrebbe non essere terminata qui per l’ex velino di “Striscia la Notizia”. Presto, infatti, potrebbe arrivare una nuova esperienza in Rai per lui.

Secondo quanto riportato da “Nuovo Tv”, Pierpaolo Pretelli potrebbe essere arruolato da Milly Carlucci per la nuova edizione de “Il Cantante Mascherato“. In questo caso ovviamente sarà impossibile ottenere la conferma. I concorrenti del talent show di Milly Carlucci restano segreti fino alla fine del programma. Sotto ad una delle maschere, però, potrebbe celarsi proprio Pretelli.

Si vocifera, inoltre, che nel cast dovrebbero esserci anche alcuni concorrenti reduci da “Ballando con le Stelle”, a partire da Sabrina Salerno. “Nuovo Tv”, inoltre, ipotizza altri otto nomi davvero interessanti: Ivana Spagna, Enrico Brignano, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta e Cristina D’Avena. La nuova edizione de “Il Cantante Mascherato” tornerà in onda su Ra1 a partire dal prossimo 11 febbraio 2022. Nel cast ci sarà anche Pierpaolo Pretelli? I fan sperano di sì. Per ovvi motivi, però, lo sapremo solo alla fine del programma.