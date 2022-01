Sanremo 2022, chi è Ana Mena: quanti anni ha, Instagram, fidanzato e sapete quale programma ha vinto?

Sanremo 2022, chi è Ana Mena: scopriamo insieme quanti anni ha, Instagram, fidanzato e sapete quale programma ha vinto?

Il Festival di Sanremo 2022 è sempre più vicino, e noi non vediamo l’ora! Tra i partecipanti c’è anche Ana Mena, una stupenda ragazza di origine spagnola. In attesa di vederla sul palco scopriamo qualcosa in più su di lei.

La sua partecipazione come cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, ha creato non poche polemiche, soprattutto create da un commento di Francesco Monte. Si è parlato del fatto che Ana Mena non è un artista di origine italiana e che Sanremo dovrebbe tutelare gli artisti del proprio paese. Ana Mena, che ha partecipato come ospite a Sanremo 2020, dal canto suo ha deciso di portare una canzone dal titolo Duecentomila ore, che quindi dovrebbe essere nella nostra lingua. In ogni caso l’artista non ha ribattuto minimamente a questa provocazione. Non vediamo l’ora di vederla sul palco, e nell’attesa scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Sanremo 2022, chi è Ana Mena?

Ana Mena è una giovanissima artista spagnola classe 1997. È originaria di Estepona, un piccolo comune dell’Andalusia. Fin da bambina ha mostrato una forte predisposizione verso la musica, e questo l’ha portata verso il successo. A soli 9 anni, grazie all’incoraggiamento dei genitori, vince la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. In seguito ha anche pubblicato il brano Esta es mi illusion che è diventato un vero successo. La popolarità anche nel nostro paese arriva a partire dal 2018, con collaborazioni fruttuose, prima con l’artista Fred De Palma e poi con Rocco Hunt.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto, poiché l’artista è molto riservata, tuttavia sembrerebbe fidanzata con il celebre calciatore del Milan, Brahim Diaz. Anche lui è nato in Spagna ma di origine marocchina, ed è più giovane della cantante di due anni. Come si può vedere dal profilo Instagram di Ana Mena, che conta quasi un milione di follower, la cantante ama pubblicare scatti che celebrano la sua incredibile bellezza, ma anche foto che pubblicizzano i suoi brani, collaborazioni e video musicali.

Noi non vediamo l’ora di sentire il suo brano cantanto al Festival di Sanremo, sarà veramente imperdibile!