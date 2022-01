A partire da questa sera andranno in onda i nuovo episodi di Doc-Nelle tue mani: ecco le anticipazioni della prima puntata.

Sembrava non arrivasse più questo momento e, invece, è arrivato: Doc-nelle tue mani sta per ritornare sul piccolo schermo con ben 16 episodi imperdibili ed indimenticabili. Appurato che la scorsa stagione è finita in maniera piuttosto choc, siete curiosi di sapere cosa accadrà nel corso di queste nuove puntate?

Una cosa è certa: questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani sarà davvero imperdibile. Ricca di colpi di scena, ma anche di clamorose new entry, la serie televisiva è pronto a fare innamorare ancora di più il suo numeroso pubblico italiano. Cosa sappiamo, però, su questi nuovi episodi? Ed, in particolare, cosa accadrà nel corso di questa nuova stagione.Ovviamente, al momento è ancora tutto da scoprire. Vi diciamo soltanto che, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la prima puntata sia impressionante. Siete pronti a scoprire qualche cosa in più? Ci pensiamo immediatamente.

Doc-nelle tue mani, le anticipazioni della prima puntata: cosa accadrà stasera?

In attesa di poter scoprire cosa accadrà nel corso di questa seconda stagione, è bene che voi sappiate che, a differenza di tutte le altre serie televisive che si sono susseguite nel corso di queste settimane, Doc-nelle tue mani è la prima che tratta da vicinissimo il Covid. A quanto pare, infatti, questi nuovi episodi avranno a che fare col virus cinese che, da circa due anni, ha cambiato la vita di tutti noi e, soprattutto, affronteranno il percorso che tutto il personale dell’ospedale dovrà iniziare per riappropriarsi delle proprie vite. Appurato questo, la prima puntata di Doc sarà davvero imperdibile.

Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che Andrea Fanti dovrà fare i conti con alcune perdite della sua squadra, ma anche con nuovi ingressi. In primis, nello staff del medico entrerà una psicologa. Stiamo parlando proprio di Lucia Ferrari, interpretata dalla bellissima Giusy Buscemi. Ma non solo. Giulia, di cui i panni sono vestiti da Matilde Gioli, ha intenzione di abbandonare tutto. E di trasferirsi a Genova. In questo caso, però, Andrea farà di tutto per farla rimanere in ospedale. E, addirittura, affidarle la nomina di primario. Nel frattempo, un altro membro vuole lasciare per dedicarsi ad altro. A quanto pare, infatti, Gabriel è pronto a recarsi in Etiopia. Mentre Carolina non è pronta a dedicarsi anima e corpo a Medicina Interna. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Oltre a Giulia, ci sono altre new entry: stiamo parlando di Damiano Cesconi, interpretato da Marco Rossetti, che vestirà i panni di un internista. E Cecilia Tedeschi, interpretata da Alice Arcuri, che sarà un’infettivologa. Infine, il buon Fanti avrà a che fare anche con un nuovo primario, che non gli renderà le cose facili. Senza considerare, inoltre, che il suo cuore è davanti ad una scelta: chi tra Agnese, sua ex moglie, e Giulia avrà la meglio?

Insomma, se questi sono i presupposti, siamo certi che ne vedremo davvero delle belle. Non siete d’accordo?