Dopo aver preso parte al GF è diventata una star ed oggi è amatissima, ma ricordate com’era in quegli anni? Sono trascorsi più di 11 anni.

Oggi non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Guendalina Tavassi. Debuttata sul piccolo schermo con il Grande Fratello, la simpaticissima romana ha conquistato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Ad oggi,infatti, non soltanto è la vera e propria star di Instagram, ma è anche un volto amatissimo della televisione nostrana.

Correva esattamente il 2010 quando, per la prima volta in assoluto, Guendalina Tavassi partecipava all’undicesima edizione del GF. E, con la sua incredibile simpatia, conquistava tutti. Da quel momento, la romana prende letteralmente il volo. Non soltanto, infatti, prende parte a tantissimi altri programmi di successo, come Tale e quale Show, ma diventa una presenza fissa di diversi salotti televisivi. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Appurato che sono trascorsi più di 10 anni dal suo esordio, siete curiosi di sapere com’era? Oggi è bellissima e il suo canale Instagram ce ne da ampia prova, ma al debutto come si mostrava? Eccola qui, ve ne innamorerete!

Dopo il GF è diventata una star indiscussa, ma com’era 11 anni fa? Incredibile

È stata proprio la casa del Grande Fratello a sancire il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e a consentirle un successo davvero spropositato. Oggi è amatissima. E sui social è diventata una vera e propria star. Ricordate, però, com’era ai tempi del reality? Come dicevamo precedentemente, Guendalina Tavassi vi ha preso parte nel corso della sua decima edizione, quella vinta da Andrea Cocco, ma siete curiosi di poter constatare coi vostri occhi il suo cambiamento.

Oltre che per la sua incredibile simpatia, Guendalina Tavassi è amatissima anche per la sua immensa bellezza. Bellezza che, tra l’altro, non è affatto cambiata nel corso degli anni. Siamo riusciti, infatti, a rintracciare uno scatto di quando era al GF. Ed abbiamo constatato che, nonostante siano passati 11 anni dal suo esordio, la romana non solo non è mai cambiata, ma è sempre bellissima. Guardare per credere:

Diteci la verità: abbiamo ragione, vero? Cara Guendalina, qual è il tuo segreto di bellezza?