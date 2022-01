Il cantautore Giovanni Truppi parteciperà al Festival di Sanremo 2022: in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lui

Nella lista dei big che si esibiranno sul palco dell’Ariston durante la settantaduesima edizione della manifestazione canora figura anche il cantautore napoletano. Per lui sarà la prima partecipazione al famoso Festival della canzone italiana. Se non sapete di chi stiamo parlando, in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lui.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, chi sono i 22 Big in gara: ci sono anche due amatissimi ex di Amici 20

Sanremo 2022, chi è Giovanni Truppi

Giovanni Truppi è nato a Napoli il 21 febbraio 1981. Ha 40 anni ed è un famoso cantautore, futuro concorrente del Festival di Sanremo. La sua passione per la musica sfocia molto presto. Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni per poi affiancarvi la chitarra elettrica (appresa da autodidatta) durante l’adolescenza.

Fonda il gruppo rock Le Baccanti insieme a Marco Buccelli e Peppe Fiore. A 23 anni si trasferisce a Roma, dove continua gli studi musicali dedicandosi allo studio del canto e del jazz. In questi anni lavora anche come insegnante di canto per più di dieci anni.

Nel 2010 esce il suo primo album, “C’è un me dentro di me”. Poi sarà il turno de “Il mondo è come te lo metti in testa”. Il tour a supporto del disco vede nelle date iniziali la presenza di Buccelli alla batteria e del solo Truppi alla voce e chitarra. La seconda parte del tour è in solitaria con il cantante che si esibisce con la sola chitarra elettrica e in qualche occasione con il piano.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, chi è Ana Mena: quanti anni ha, Instagram, fidanzato e sapete quale programma ha vinto?

Il 23 gennaio 2015 esce il suo terzo album, “Giovanni Truppi”. Per tutto il tour l’autore si avvale delle performance musicali di Luciano Turella alla batteria e di Francesco Motta alla chitarra elettrica, piano e cori. Il tour estivo vede il trio toccare tutta Italia dalla Sicilia al Veneto con due date anche a Lugano, in Svizzera.

Nel 2019 pubblica l’album “Poesia e civiltà”, caratterizzato da arrangiamenti più pop rispetto ai precedenti lavori e dall’introduzione di sintetizzatori. Nel gennaio 2020 ha pubblicato invece l’EP 5, che contiene nuove interpretazioni di tre brani tratti dall’album precedente e due inediti. L’album è frutto della collaborazione con gli artisti: Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, chi è Giusy Ferreri: età, compagno, figli, altezza, peso e cosa faceva prima del successo

Il 1° luglio 2021 esordisce anche in libreria con “L’avventura” per la casa editrice “La Nave di Teseo”. Esso è il diario di un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia della “Lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini. Il libro prende il titolo dal nuovo singolo, nato proprio al ritorno del lungo viaggio. Dal 1° febbraio 2022 sarà impegnato al Festival di Sanremo con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia“.

Per quanto riguarda la vita privata, non sappiamo molto perchè il cantautore napoletano ama mantenere la privacy. Da quel che ci risulta, però, pare sia single.