Nel 2005 cantava ad Amici 4: la sua vita oggi è molto cambiata, riuscireste a riconoscerlo?

Che fine ha fatto uno dei maggiori protagonisti della quarta edizione di Amici: dal 2005 ne è passato di tempo, lo riconoscereste adesso?

Chi di voi ricorda i concorrenti di Amici 4? Siamo sicuri che sono moltissimi coloro che ancora oggi, a distanza di ben sedici anni, conservano abbastanza nitido il ricordo di quella che fu una delle stagioni più belle dell’intera storia del talent.

Leggi anche—–>>>Ad Amici 4 il ballerino ci ha letteralmente conquistato: dopo 16 anni, stenterete a crederci

Erano ancora i primi anni per il format che oggi presenta regole e dinamiche abbastanza differenti da allora nonostante la sostanza sia rimasta la stessa. La quarta edizione andò in onda nel 2004/2005 e fu vinta dal cantante Antonino Spadaccino. Tuttavia, altri allievi si fecero notare per il loro talento ed il loro carisma.

Tra questi, ci fu sicuramente Pietro Napolano: nato a Napoli il 19 maggio del 1984, il suo percorso è ricordato soprattutto in relazione ad un altro alunno di quell’anno, Piero Romitelli, col quale formò il duo dei Pquadro una volta terminata l’esperienza ad Amici.

I due si classificarono al terzo posto a Sanremo Giovani nel 2007 con la canzone Malinconiche Sere, pubblicarono nel 2008 l’album A24 ed ebbero anche l’occasione, tra le altre cose, di incidere la colonna sonora di High school musical 2 in versione italiana e di interpretare uno dei brani della colonna sonora del film Io Non Ci Casco con Maria Grazia Cucinotta.

Nel 2011 i Pquadro decisero di dividersi e di proseguire ciascuno la propria carriera da solista, ma cosa ha fatto Pietro da allora? Scopriamolo!

Pietro Napolano di Amici 4: il cambiamento dal 2005 ad oggi lascia a bocca aperta

Il periodo successivo alla separazione del duo non è stato semplice per Napolano: la sua musica faticava a decollare e i concerti erano sempre più sporadici.

Leggi anche—–>>>Correva l’anno 2005 e lei era una cantante di Amici 4: sapete cosa fa e com’è diventata oggi?

Non tutti ricordano la sua partecipazione nel 2014 a The Voice Of Italy, da lui considerata un ultimo tentativo prima di gettare la spugna riguardo alla musica. L’esperienza non fu delle migliori e dopo solo due puntate venne eliminato. Decise così di abbandonare la carriera di artista e, come ha raccontato in un’intervista a Blasting News, si è dedicato a fare diversi lavori: il postino, il dialogatore per eventi umanitari, il commesso.

L’amore per la musica però non lo ha mai abbandonato e nel 2020 è tornato con un nuovo singolo intitolato Relativo. Ancora oggi la sua amicizia con Romitelli è molto stretta nonostante i due siano tornati a vivere nelle rispettive città d’origine.

Legato sentimentalmente alla compagna Rossella Mastroianni, nel 2020 Pietro è diventato papà di un bellissimo maschietto di nome Lorenzo.

Leggi anche——>>>Antonino Spadaccino vinse la quarta edizione di Amici, lo ricordate? Cosa fa oggi e com’è diventato

In questo scatto abbastanza recente possiamo vedere la sua trasformazione: con la barba e molti meno capelli lo avreste riconosciuto subito?