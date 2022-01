“In passato nessun uomo ci era riuscito”: Matilde Gioli racconta l’imprevedibile incontro col suo fidanzato

Intervistata dal settimanale Grazia, la bravissima Matilde Gioli ha parlato del rapporto con l’attuale fidanzato Alessandro Marcucci.

E’ una delle attrici più apprezzate del momento e il suo talento possiamo ammirarlo nelle diverse fiction a cui ha lavorato, tra cui Doc – Nelle tue mani, in onda con la seconda stagione a partire da ieri sera 13 gennaio.

Bellezza e bravura sono le doti che le vengono riconosciute da tutti, ma cosa sappiamo della vita privata di Matilde Gioli, all’anagrafe Matilde Lojacono? Nata a Milano il 2 settembre 1989 da padre pugliese e madre toscana da cui ha preso il cognome scelto come pseudonimo, questa splendida 32enne ha studiato al Liceo classico ed è laureata in Filosofia all’Università statale di Milano.

Nonostante la giovane età, ha già ottenuto diversi ruoli in serie e film di grande successo come Gomorra – La serie, vincendo anche numerosi premi. Ora che è iniziata la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani potremo continuare a vederla recitare al fianco di Luca Argentero nel ruolo della dottoressa Giulia Giordano.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, Matilde ha ritrovato l’amore accanto a colui che oggi è il suo fidanzato dopo aver trascorso due anni da single. Come si sono conosciuti lei ed Alessandro? Lo ha raccontato al settimanale Grazia qualche tempo fa.

Matilde Gioli: “Alessandro mi tiene agganciata alla realtà”

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice ha raccontato sulla pagine di Grazia il primo incontro con Alessandro Marcucci e cosa c’è di speciale nel loro legame.

Un incontro inaspettato, racconta, capitato mentre era impegnata a Roma nelle riprese di Doc: “Un sabato mattina ho digitato su Google: ‘Passeggiate a cavallo Roma’ e ho trovato il numero di telefono di Alessandro”.

Lui infatti è un maestro di equitazione. “Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.

Due mondi diversi, quindi, ma che si completano alla perfezione: “Ora so che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”, rivela la Gioli.

Sono davvero bellissimi insieme, siete d’accordo?