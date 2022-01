Chi è Marco Rossetti, attore nel cast di Doc – Nelle tue mani 2: età, carriera e fidanzata famosa

E’ tra le new entry della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani dove interpreta Damiano Cesconi: curiosità sull’attore Marco Rossetti.

Dopo mesi di trepidante attesa, il vasto pubblico di Doc – Nelle tue mani è stato finalmente accontentato: ieri sera, 13 gennaio, è partita la seconda stagione dell’amatissima serie che vede protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti.

Insieme agli attori che formavano i cast della prima stagione, tutti riconfermati, potremo conoscere i nuovi personaggi che animeranno la serie. Tra questi, anche quello del dottor Damiano Cesconi, interpretato dall’attore romano Marco Rossetti.

Cinico, disilluso ma anche affascinante, Cesconi darà sicuramente una sua impronta alla storia. In attesa quindi di vedere cosa accadrà a questo nuovo medico appena arrivato in reparto, conosciamo un po’ meglio Rossetti.

Ricordate dove abbiamo già visto l’attore Marco Rossetti?

Nato a Roma l’8 settembre del 1985, Rossetti ha sognato fin da bambino una carriera nel mondo della recitazione. Per realizzare questo desiderio, ha fatto varie esperienze a teatro e poi ha conseguito il diploma al Centro Sperimentale di cinematografia.

Il debutto in tv avviene nel 2005, quando Marco ha appena 20 anni: prende parte infatti ad un episodio della quinta stagione di Distretto di Polizia. Da lì in poi sarà un susseguirsi di esperienze lavorative sul piccolo schermo: R.I.S 3 – Delitti imperfetti, R.I.S Roma, Le mani dentro la città, Squadra mobile, Il cacciatore, Speravo de morì prima, serie TV su Francesco Totti.

Grazie al suo talento, arriva anche a lavorare per il cinema con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, L’estate sta finendo e Nomi e cognomi. Appassionato di libri, ha un cane chiamato Nata che compare in molte delle sue foto su Instagram.

E’ fidanzato con l’attrice Beatrice Arnera, conosciuta ad un provino. Di dieci anni più piccola di lui, l’abbiamo vista in varie serie tv come Il Commissario Montalbano, Solo per amore 2, Un passo dal cielo e nei film The Jackal – Addio fottuti musi verdi e Puoi baciare lo sposo.

Marco Rossetti sarà sicuramente un valore aggiunto per Doc – Nelle tue mani 2: voi cosa ne pensate del suo ruolo?