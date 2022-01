Conoscete proprio tutto sulla vita privata di Barù? La sua ex fidanzata è un volto conosciutissimo della televisione italiana.

L’ingresso di Barù nella casa del GF Vip non è assolutamente passato inosservato. Ed, insieme a tutti gli altri che sono entrati a far parte del reality nel corso di queste ultime settimane, ha portato un bel po’ di aria fresca.

Col suo fare un po’ stravagante e le sue battute, Barù ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. E, ad oggi, è sicuramente uno dei concorrenti preferiti. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Appurato che il suo volto non è affatto sconosciuto allo schermo nostrano e che anche suo zio è un personaggio amatissimo, vi siete mai chiesti qualche cosa in più sulla vita privata di Barù? Sappiamo benissimo che il buon Gherardo Gaetani ha viaggiato molto nella vita e che ha avuto diverse mete, ma del suo status sentimentale attuale cosa sappiamo? Purtroppo, poco e niente! Ad oggi, infatti, non sappiamo se sia fidanzato oppure no! Quello che, però, possiamo dirvi è che, nel suo passato, Barù ha una fiamma piuttosto famosa. Stiamo parlando, infatti, di un volto amatissimo della televisione. Curiosi di saperne di più?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Barù?

In attesa di poter scoprire qualche cosa in più sul suo percorso nella casa del GF Vip, prepariamoci a sapere tutto sullo vita privata di Barù. Entrato nella casa a single, il nipote di Costantino della Gherardesca è, spesso e volentieri, restio a parlare della sua vita. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che nel suo passato non solo ci sua una fiamma piuttosto famosa, ma anche una modella molto nota.

Sul web, infatti, si legge che Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona abbia avuto una frequentazione con Victoria Cabello. Avete letto proprio bene, si! Non sappiamo quanto tempi i due siano stati legati e né tantomeno come si siano conosciuti. A quanto pare, però, i due si sarebbero frequentati per un po’ di tempo. Ma non solo. Su Fanpage, inoltre, si legge che il buon Barù abbia avuto anche una frequentazione con Maria Carla Boscono, famosa modella. Ed uno scatto social, risalente al Maggio scorso e i relativi commenti scritti a suo corredo, potrebbe seriamente confermarlo!

