Gf Vip, “Desidero diventare mamma”: spiazza tutti con questo messaggio

La protagonista del Gf Vip ha spiazzato tutti con questo messaggio: “Desidero diventare mamma”, ecco le sue parole

Nessuno si sarebbe aspettato una dichiarazione del genere. La donna ha spiazzato veramente tutti, soprattutto il pubblico del famoso reality show di Canale 5. Le sue parole faranno sicuramente discutere.

Gf Vip, il suo messaggio spiazza tutti: cosa ha detto

È una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Nonostante non sia mai entrata nella casa più spiata d’Italia nelle vesti di concorrente, ha fatto parlare molto di sé, sia dentro che fuori le mura site a Cinecittà.

Di recente, inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico. La donna ha confessato il desiderio di diventare mamma. La sua confessione ha lasciato senza parole i telespettatori, anche perchè arrivata in modo improvviso.

Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo. Di seguito vi sveliamo l’identità della donna, riportandovi le sue parole.

Delia Duran è di fatto una delle protagoniste della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La moglie di Alex Belli non è mai diventata una concorrente del Gf Vip a tutti gli effetti, ma ha sempre fatto parlare di sé. Adesso, però, si appresta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, diventando una nuova concorrente del reality show.

Prima di entrare nella casa, però, ha voluto lasciare un messaggio a suo marito. Direttamente dalle pagine di Novella 2000, Delia scrive una lettera ad Alex: “Ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità. Chi ama perdona, ma non dimentica. Per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami”.

La futura concorrente del reality show ha poi aggiunto: “Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare la mamma dei tuoi figli come tanto lo desidero e lo desideri. È il nostro sogno più grande, e la cosa più bella che Dio ci possa dare”.