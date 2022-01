La clinica della pelle, Trish: “Il dolore è cronico”, dramma inimmaginabile

A La clinica della pelle, Trish ha parlato del suo dramma: è davvero inimmaginabile una cosa del genere, il suo dolore è cronico.

Un dolore davvero insopportabile, quello che viveva da diversi anni Trish. E che l’ha spinta a chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne e La clinica della pelle.

In onda da tre stagioni, La clinica della pelle è il programma di Real Time che racconta molto più da vicino le storie di quei pazienti che non soltanto soffrono di malattie o problematiche alla pelle, ma che sono fortemente addolorati da queste. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato la storia di Jak. E della sua malattia. Adesso, invece, vi mostreremo il dolore di Trish. “Mi sento sporca e brutta”, ha raccontato la donna alle telecamere del programma. Non nascondendo, tra l’altro, nemmeno il suo forte imbarazzo e disagio. L’inizio della sua malattia, da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe essere iniziata circa 11 anni prima della sua partecipazione. E che, proprio da quel momento, la sua vita sia fortemente cambiata. Scopriamo qualche cosa in più.

La storia di Trish a La clinica della pelle: “Dolore cronico”, cos’è successo

“Il mio naso cambia forma ogni giorno”, ha detto Trish alle telecamere de La clinica della pelle. Specificando, quindi, che il suo problema riguarda proprio questa parte del suo corpo.

Appena arrivata allo studio della dottoressa Craythorne ed appena vista la situazione, la dermatologa irlandese ha avuto un’unica diagnosi per la malattia di Trish. Si tratta, infatti, di rosacea, che in questo caso ha colpito il suo naso. Nulla di grave, da come si può chiaramente comprendere, ma che ugualmente condizionava la sua vita. “Mi condiziona”, ha spiegato Trish alla dottoressa Emma. In che cosa è consistita la cura? La risposta è semplicissima: la Craythorne ha dato alla sua paziente delle pastiglie per ridurre il gonfiore e le ha prenotato dei trattamenti di laser per eliminare il rossore e gonfiore.

A distanza di diverse settimane dall’inizio della cura, il naso di Trish è apparso decisamente differente.