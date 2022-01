L’amata serie tv ritornerà sul piccolo schermo nel 2022, ma c’è una splendida novità in arrivo: clamorosa new entry, fantastico!

Una cosa è certa: questo 2022 sarà davvero indimenticabile! Televisivamente parlando, sia chiaro. Oltre all’attesissimo ritorno di Doc-nelle tue mani, sembrerebbe che ci siano tantissime altre fiction che hanno riscosso un successo impressionante nel corso dei loro primi episodi e che nei prossimi mesi ritorneranno a fare compagnia il loro amatissimo pubblico.

Tra le tante fiction che ritorneranno in tv con i nuovi episodi, non possiamo fare a meno di citare lei: la mitica Mina Settembre! La notizia era già nell’aria, è vero. A darne ancora di più la conferma, però, è stata la splendida Serena Rossi sul suo canale social ufficiale. Alcuni mesi fa, con una foto che la ritrae di spalle e con indosso gli abiti di scena, infatti, l’attrice napoletana ha annunciato l’inizio delle riprese. Non abbiamo tantissime notizie in merito, sia chiaro. Quello che sappiamo, però, è che i nuovi episodi andranno in onda nel 2022. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che nel corso della seconda stagione di Mina Settembre ci sarà una new entry davvero clamorosa. Pronti a saperne di più?

I nuovi episodi andranno in onda nel 2022, ma c’è una novità davvero clamorosa: fantastico!

Anche voi non vedete l’ora i nuovi episodi di Mina Settembre e scoprire cosa succederà alla bellissima assistente sociale? Come darvi torto! Sappiate, però, che i nuovi episodi che andranno in onda nel 2022 saranno ricchi di colpi di scena. E, da quanto si apprende dal web, prevederanno una clamorosa new entry.

A quanto pare, infatti, sembrerebbe che a rendere ancora più speciale la fiction tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni sarà una new entry davvero impressionante. Sapete di chi parliamo? Proprio di lei: Maurisa Laurito! Da quanto si legge, sembrerebbe che la simpaticissima attrice napoletana entrerà a far parte del cast di Mina Settembre. E vestirà i panni della sua cara zia.

Se questi sono i presupposti, immaginiamo che la seconda stagione di Mina Settembre sarà davvero indimenticabile. Siete d’accordo con noi?