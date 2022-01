La clinica della pelle, la vita di Miya è stata fortemente stravolta dopo un periodo preciso: cos’è esattamente successo alla giovane.

In tutte queste settimane, come ricorderete, vi abbiamo raccontato le storie di quei pazienti che, a causa dei loro problemi e malattie legate alla loro pelle, hanno deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne. Quello che, però, vi stiamo per raccontare, vi assicuriamo, è qualcosa che ha cambiata fortemente la vita della giovane Miya.

“È disgustoso. Non pensavo potesse diventare così. La gente fa commenti e questo mi fa male”, sono proprio queste le esatte parole con cui Miya si presenta a La clinica della pelle. E descrive la sua situazione fisica e psicologica. Qualche anno prima della sua partecipazione al programma, la giovane ragazza ha deciso di farsi un piercing. Quello che, però, inizialmente doveva essere un semplice ‘gesto’ compiuto da quasi tutti i ragazzi della sua età, molto presto si è rivelato come qualcosa che ha cambiato per sempre la sua vita. Dopo un anno e mezzo dal piercing, infatti, Miya ha dovuto toglierlo. E, da quel momento, ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Ecco cos’è successo in clinica.

La clinica della pelle, la vita di Miya è stravolta: cos’è successo

Quando ha deciso di partecipare a La clinica della pelle, Miya l’ha fatto per iniziare a vivere una vita che non era più abituata a vivere. Qualche anno prima della sua partecipazione al programma di Real Time, la giovane ha raccontato di aver fatto un piercing industrial, uno di quelli che unisce due fori dell’orecchio, e di aver iniziato ad aver problemi circa un anno e mezzo dopo. È proprio dopo quel preciso momento, infatti, che la sua vita è fortemente cambiata.

Dopo aver deciso di togliere il piercing dall’orecchio, sono spuntati diversi cheloidi. E questo, seppure non rappresenti affatto nulla di grave, ha fortemente condizionato la sua vita. Per strada, infatti, Miya ha raccontato di sentire spesso i commenti delle persone. E questo, purtroppo, non la fa vivere affatto bene. Fortunatamente, la dottoressa Craythorne ha la soluzione apposta per lei: la rimozione! I cheloidi, come raccontato anche in diversi nostri articoli, non sono affatto nulla di preoccupante. Pertanto, l’intervento di rimozione è davvero semplicissimo e velocissimo.

Dopo aver rimosso i cheloidi, la dottoressa Craythorne ha iniettato un po’ di steroidi nelle feriti per far sì che la rimarginazione fosse più veloce. Terminato il tutto, Miya si è detta soddisfatto e felice del risultato ottenuto.