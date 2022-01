Simona Branchetti è la conduttrice di Pomeriggio Cinque News, ma conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? Cosa abbiamo appena scoperto.

È la conduttrice di Pomeriggio Cinque News, Simona Branchetti. In onda dal Lunedì al Venerdì a partire dalle ore 17:30 fino a poco prima del classico appuntamento con Avanti un altro, la conduttrice continua ad informare il pubblico italiano sugli eventi di cronaca e di attualità più importanti delle ultime ore.

Per niente sconosciuta al mondo della televisione e conduttrice di tantissimi programmi di successo, Simona Branchetti vanta di un successo davvero impressionante. Non soltanto, infatti, attualmente è al timone di Pomeriggio Cinque News, ma nel passato ha condotto tantissimi altri programmi di successo. Oltre alla sua attività da giornalista professionista, quindi, la Branchetti ha condotto anche Mattino Cinque news, spin-off del quotidiano Mattino Cinque, ma anche l’edizione mattutina del TG5 nel 2007 e, nel 2008, anche quelle delle ore 13:00. Insomma, un curriculum nient’affatto male. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato del suo titolo di studio, ma cosa sappiamo del suo status sentimentale? Pronti a scoprire ogni cosa insieme a noi?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Simona Branchetti?

È in onda dal Lunedì al Venerdì con Pomeriggio Cinque News, ma sapete proprio tutto sulla vita privata di Simona Branchetti? Ne siamo certi: assolutamente no! Seppure sia amatissima e super apprezzata per il suo mestiere e lavoro, non tutti sono a conoscenza di questo retroscena ‘privato’ sulla sua vita. Ebbene. Se siete curiosi di sapere qualche cosa in più, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete pronti?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Simona Branchetti si sia sposata nel 2008 con il conduttore televisivo e radiofonico Federico Quaranta. A distanza di ben cinque anni dal loro matrimonio e, quindi, nel 2013, la coppia divorzia ufficialmente. Nel 2016, infine, la bella Branchetti incontra e si innamora di Carlo, un avvocato. E convolerà con lui a nozze nel 2018. Negli scorsi mesi, però, è stata annunciata la loro separazione.

Voi lo sapevate?