Sanremo 2022, chi sono La rappresentante di lista: età, nomi e sapete perchè si chiamano così?

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino, e nell’attesa conosciamo meglio uno dei partecipanti. Si tratta della band La rappresentante di lista, sapete chi sono e perché hanno scelto questo particolare nome per il gruppo?

Il conduttore Amadeus ha da poco svelato i nomi dei partecipanti alla competizione e spettacolo musicale tra i più importanti del nostro paese. Il vincitore del Festival avrà poi la possibilità di esibirsi come rappresentante del proprio paese al Contest Eurovision, che proprio quest’anno si terrà in Italia. Tra i nomi scelti per portare sul palco le loro canzoni inedite, è uscito quello della band La rappresentante di lista, con il brano Ciao ciao. Non sono un volto nuovo di Sanremo, vi ricordate di loro? Nell’attesa di vederli, conosciamo un pò meglio questa eclettica band che già ha riscosso un grande successo.

Leggi anche Sanremo 2022, chi sono Le Vibrazioni: vita privata ed altre curiosità sui componenti della band diventata famosa nei primi anni Duemila

Sanremo 2022, chi è la band La rappresentante di lista?

Questa giovane e coloratissima band è formata dagli amici Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, rispettivamente di 33 e 35 anni. Il gruppo musicale è stato formato dai due ragazzi a partire dal 2011, quando i due si sono conosciuti a Palermo durante le prove per lo spettacolo teatrale Educazione Fisica. Da li la loro carriera è partita per poi decollare, con tantissime canzoni apprezzate dal pubblico ed eventi dal vivo. Una particolarità di questa band è che si definisce un gruppo ‘queer’, ovvero una band che non vuole definizioni e confini, come nella sessualità, così anche nella musica.

Leggi anche Sanremo 2022, chi è Emma Marrone: età, vita privata, altezza, peso e cosa faceva prima del successo

La rappresentante di lista non è una band nuova sul palco dell’Ariston, infatti i due hanno partecipato come concorrenti anche alla scorsa edizione, con il brano di successo Amare, classificandosi all’undicesimo posto della gara. L’anno precedente avevano partecipato al Festival di Sanremo in qualità i ospiti durante la terza serata. In quell’occasione sono stati al fianco di Dardust e del cantante Rancore, dando la loro personale interpretazione del brano di Elisa, Luce, classificandosi ottavi. Quello che forse non sapete su questa band è proprio perché ha questo strano nome. Il motivo riguarda la Lucchesi, che al fine di poter votare, pur essendo fuori sede, al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, si iscrive come rappresentante di lista in uno dei vari partiti politici.

Leggi anche Sanremo 2022, la rabbia degli esclusi: “Non c’è spazio, ma si può parlare di noi”

Noi adoriamo la band La rappresentante di lista, e non vediamo l’ora di vedere la loro esibizione sul palco di Sanremo 2022.