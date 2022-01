Chi è Gaetano Bruno, Edoardo Valenti in Doc – Nelle tue mani 2: anni, carriera e dove ha conosciuto sua moglie

Tra le new entry nel cast di Doc – Nelle tue mani 2 c’è anche Gaetano Bruno: tutte le curiosità sull’attore che interpreta Edoardo Valenti.

E’ partita giovedì 13 gennaio la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni. Un ritorno attesissimo, che è stato accolto con entusiasmo da ben 7 milioni di telespettatori!

La storia ispirata al dottor Pierdante Piccioni, che vede protagonista l’amatissimo Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti, si riconferma un trionfo per Rai 1. Se da un lato, questa seconda parte vede l’addio dell’attore Gianmarco Saurino al personaggio di Luca Lazzarini, dall’altro il cast si è arricchito di nuovi componenti che daranno vita ad altre imperdibili vicende.

Oltre a Marco Rossetti, Alice Arcuri e Giusy Buscemi, ha fatto il suo ingresso nella serie anche Gaetano Bruno, che interpreta il ruolo del dottor Edoardo Valenti. Quest’ultimo è un chirurgo molto sicuro di sé, dall’ego ingombrante che vede nella sua professione un modo per affermare il suo senso di onnipotenza.

Attore di grande esperienza, Bruno ha recitato in diverse fiction famose: scopriamo le curiosità più interessanti che lo riguardano!

Gaetano Bruno, chi è l’attore entrato nel cast di Doc – Nelle tue mani

Nato a Palermo il 26 luglio 1973, Bruno ha studiato alla Scuola di recitazione al Teatro Biondo Stabile, dove ha conseguito il diploma. Per 8 anni ha fatto parte della compagnia di Emma Dante.

Il suo debutto al cinema avviene nel film di Paolo Sorrentino Le conseguenze dell’amore, e da lì in poi la sua carriera di attore spicca il volo. Nel suo curriculum sono tantissime le serie famose (come La mafia uccide solo d’estate) e i film a cui ha preso parte. Un esempio? E’ nel cast di House of Gucci, ultimo film di Ridley Scott, al fianco di Lady Gaga, Al Pacino e altre star mondiali!

Sposato con l’attrice Elena Radonicich, di 12 anni più piccola di lui, Gaetano Bruno è padre di una bimba di nome Anna, nata nel 2015. La coppia ha recitato insieme nella famosa serie tv La porta rossa, dopo essersi conosciuti nel 2010 al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Siamo certi che la presenza di Bruno in Doc – Nelle tue mani 2 non può essere che un valore aggiunto all’eccellente cast della serie!