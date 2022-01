Se lo chiedono in tantissimi: che titolo di studio ha Meghan Markle?

Da quando ha sposato il principe Harry di Meghan Markle si parla ovunque, ma pochi conoscono un particolare: qual è il suo titolo di studio?

Bella e affascinante, Meghan Markle ha incantato il mondo intero dal primo istante in cui è apparsa ufficialmente al fianco del principe Harry d’Inghilterra. I due formano una coppia davvero stupenda e invidiata da migliaia e migliaia di persone.

Leggi anche——>>>Meghan Markle, la rivelazione spunta fuori solo adesso: “La mia adolescenza è stata terribile…”

Gli occhi di tutti sono ormai da anni puntati su di lei e la curiosità attorno alla sua vita passata e attuale è fortissima. Com’è noto, la bella nordamericana e suo marito hanno dato ‘scandalo’ con la loro decisione di allontanarsi dalla Royal Family e di traferirsi negli Stati Uniti. Qui sono anche stati protagonisti di una sconcertante intervista rilasciata a Oprah Winfrey in cui hanno fatto rivelazioni scottanti sulla Casa Reale inglese.

Anche il fatto che Meghan sia stata un’attrice in passato ha destato scalpore agli inizi del fidanzamento con il secondogenito di Carlo e Diana. Insomma, di sicuro se c’era bisogno di movimentare un po’ la vita dei Reali inglesi, lei era proprio quel che ci voleva!

C’è poi un altro aspetto della duchessa di Sussex che non è passato inosservato: sin da subito si è imposta come icona di stile e il suoi look sono sempre molto commentati. Molti sapranno, infatti, che prima di diventare la compagna di Harry, coltivava una grande passione per la moda e curava un sito di lifestyle. Inoltre era reduce dalla separazione con l’ex marito, il produttore Trevor Engelson. Ma al di là di ciò, vi siete mai chiesti che titolo di studio abbia la duchessa?

Meghan Markle, non tutti immaginano quale sia il suo titolo di studio: la verità

Mentre sua cognata Kate si è laureata in Storia dell’arte alla St Andrews, Meghan ha scelto un altro percorso di studi.

Leggi anche——->>>Meghan Markle, cos’è successo il giorno del matrimonio: l’imposizione della Regina Elisabetta

Ma attenzione: ciò non vuol dire che non abbia frequentato l’università o che non abbia conseguito il titolo finale. La bellissima moglie di Harry ha studiato alla Northwestern University, laureandosi in teatro e studi internazionali.

Leggi anche——>>>Royal Family, come e quanto guadagnano Harry e Meghan Markle da quando si sono ‘allontanati’

Un percorso che si sposa perfettamente con la sua passione originaria per la recitazione, a cui si dedicava prima dell’incontro che le ha decisamente cambiato la vita.