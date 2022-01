Uomini e Donne, “Sono rimasto scioccato”: Samuele rivela cos’è accaduto con Ciprian dopo il programma

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per MondoTV 24 con la sua Roberta, Samuele fa una rivelazione inaspettata su Ciprian dopo Uomini e Donne.

Al rientro dalle feste natalizie, abbiamo potuto vedere in tv il momento della scelta di Roberta Giusti a Uomini e Donne: l’ormai ex tronista ha deciso di lasciare gli studi del programma insieme a Samuele Carniani, che in questi mesi l’ha corteggiata contendendosi il suo cuore col rivale Luca Salatino.

Leggi anche—–>>>Dove vanno i corteggiatori di Uomini e Donne mentre aspettano la scelta del tronista? Non l’avreste mai detto!

La loro storia prosegue a gonfie vele e, da quando è finita la loro esperienza nel dating show di Canale 5, hanno trascorso moltissimo tempo insieme, separandosi solo passare le feste con le rispettive famiglie.

I due hanno anche raccontato, in un’intervista fatta da Lorenzo Pugnaloni per MondoTV 24 e pubblicata su Youtube, di essere molto felici e che l’equilibrio tra loro è ottimo, ancor di più ora che sono lontani dalle telecamere.

Hanno poi ripercorso anche altri aspetti dell’avventura a Uomini e Donne, esprimendo la loro opinione su altri protagonisti del programma conosciuti in questi mesi. Tra questi anche Ciprian, scelto dall’altra ex tronista Andrea Nicole. Su di lui, Samuele ha fatto una rivelazione inaspettata.

Uomini e Donne, Samuele dice la sua su Ciprian Aftim: cosa ha rivelato

Se avete seguito la stagione appena terminata, saprete certamente che durante il percorso nella trasmissione, sia la Giusti che Carniani non hanno mostrato particolare sintonia con Ciprian.

Leggi anche——->>>Andrea Nicole e Ciprian, colpo di scena dopo Uomini e Donne: l’ha rivelato lei stessa

In effetti, non sono stati pochi quelli che hanno dubitato fortemente dell’autenticità del suo interesse nei confronti di Andrea Nicole e, quando i due hanno annunciato di voler uscire dal programma dopo aver trascorso la notte insieme all’insaputa della redazione, la diffidenza verso di lui non ha fatto altro che aumentare.

Ad ogni modo, ora che le due coppie possono viversi in piena libertà, hanno avuto occasione di frequentarsi e Roberta è riuscita a cambiare il suo parere sul fidanzato dell’amica.

Seppur più lentamente, anche Samuele ha rivalutato Ciprian. Ha raccontato infatti di aver scoperto un ragazzo molto sincero, soprattutto riguardo ai suoi sentimenti per Andrea Nicole: “Ti dico che uscendo fuori, quando l’ho conosciuto, io non credevo… Roberta mi ha detto che era convinta che vedendo Ciprian fuori mi sarei ricreduto. Inizialmente non ci credevo, la mia idea me l’ero fatta. Invece sono rimasto scioccato. A parte che si vede palesemente che a lui piace tanto Andrea Nicole”.

Leggi anche——>>>Uomini e Donne, chi è Samuele: età, Instagram e curiosità sul corteggiatore di Roberta

Anche voi vi siete ricreduti su Ciprian o vi è sembrato sempre sinceramente coinvolto da Andrea Nicole?