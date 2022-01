GF Vip, Kabir Bedi dorme sul divano e spiega il motivo di questa sua scelta

GF Vip, Kabir Bedi va via dalla camera da letto e va a dormire sul divano: il concorrente spiega il motivo di questa sua scelta.

Kabir Bedi è entrato qualche settimana fa al GF Vip, come concorrente. L’attore, famoso in tutto il mondo, ha dimostrato di avere, in questi pochi giorni di permanenza, un animo nobile e buono. Due giorni fa, in casa, è stato festeggiato il suo compleanno, arrivato poi alla mezzanotte.

Per questa occasione, è stato organizzato un piccolo party, con abiti adatti e trucchi particolari. Barù ha preparato da mangiare, e Davide, con l’aiuto di Jessica, ha preparato il dolce. Agli occhi dei fan del reality, che seguono con attenzione la diretta, non è passato inosservato il fatto che, Kabir, stia dormendo sul divano, e non nella stanza insieme agli altri coinquilini. E’ stato proprio lui a spiegare il motivo di questa scelta.

Leggi anche GF Vip, Soleil fa una dedica speciale ad Alex Belli davanti a tutti: la ‘reazione’ di Delia Duran

GF Vip, Kabir Bedi va via dalla stanza e dorme sul divano: il concorrente spiega il motivo

E’ entrato nella casa del Gf Vip da qualche settimana, ma Kabir Bedi ha in poco tempo conquistato il pubblico. In casa si muove silenzioso, pronto a far sentire le sue storie ai concorrenti che vogliono ascoltare le sue avventure.

Leggi anche GF Vip, sapete chi è e che lavoro fa la figlia di Kabir Bedi? Anche lei è famosissima!

In particolar modo, sembra aver stretto un legame speciale con Jessica e Barù. Nelle ultime ore, l’attore è stato festeggiato, nel giorno del suo compleanno. E’ stata organizzata una festa, e tutti si sono vestiti con abiti adatti e hanno utilizzato trucchi sul viso particolari. Ma come vi abbiamo anticipato, i fan sono sempre attenti a quanto accade in casa, e tutti hanno visto che proprio Kabir da alcuni giorni stia dormendo sul divano e non più in camera. Il concorrente, parlando con Lulù, ha spiegato il motivo di questa scelta.

La principessa ha detto che l’ha visto dormire sul divano e Bedi ha confermato dicendo: “Sì, perchè russavo… io russo, disturbo le altre persone, io non ho un problema a dormire sul salotto, non voglio disturbare gli altri”. Lulù, a questo punto, ha più volte ribadito il fatto che non deve preoccuparsi di russare e che deve tornare a dormire in camera, perchè lui non disturba, ma Kabir ha risposto dicendo che sì, disturba, perchè gli altri l’hanno svegliato qualche volta proprio per questo. Tutta questa situazione, però, sta facendo tanto discutere, i fan non capiscono come mai gli altri concorrenti, non dicano nulla a Kabir, facendolo dormire nel salone.