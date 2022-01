Regina Elisabetta, adesso è ufficiale: arriva una drastica decisione

Arriva la drastica decisione della Regina Elisabetta, adesso è ufficiale!

Aria di bufera a casa Windsor, tant’è che la Regina Elisabetta ha dovuto prendere una drastica decisione per tutelare l’immagine di famiglia. Scopriamo insieme cosa è successo tra le mura di Buckingham Palace.

La famiglia reale è sempre stata al centro del mirino, soprattutto a livello mediatico. Non deve essere affatto facile mantenere salda la famiglia in questa particolare condizione, soprattutto per quello che è appena successo al terzogenito della Regina. Il caso è ormai noto e molto delicato, si tratta delle accuse di abusi sessuali, per cui è stato citato in causa il Principe Andrea. Questa volta la sovrana d’Inghilterra, che ha sempre mantenuto un certo silenzio e distacco dalla questione, ha dovuto prendere una decisione sicuramente non facile ma cruciale per il bene di tutti. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

La drastica decisione della Regina Elisabetta: è ufficiale!

Inevitabilmente, la Regina Elisabetta è stata costretta a prendere dei provvedimenti che riguardano i titoli del suo terzogenito. Dopo che il governo americano ha deciso di non archiviare il controverso caso di abusi sessuali, la sovrana non ha avuto altra scelta se non questa. Tutti i titoli e le onorificenze del Principe Andrea sono state formalmente ritirati. Da questo momento quindi, il figlio della Regina ha perso il diritto di eseguire gli incarichi reali.

Non solo gli incarichi reali, ma sono stati ritirati anche i gradi militari onorifici e la sua rappresentanza degli Windsor come patrono di associazioni culturali e caritative. Per cui la Regina madre ha formalmente ritirato i titoli. Come si legge da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace diffusa anche sui profili social: “Con l’approvazione e l’accordo della regina, le affiliazioni militari e il patrocinio reale del duca di York sono state restituite alla regina. Il Duca di York continuerà a non svolgere impegni pubblici e si difenderà in questo caso come un privato cittadino”. Chissà come finirà questa complicata storia legale; quel che è certo è che la famiglia Reale non può permettersi in alcun modo di vedere lesa la propria immagine.

Siamo curiosi di vedere come procederà il caso imputato al Principe Andrea di Windsor.