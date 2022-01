Dopo mesi dalla fine del loro rapporto, Iannone parla di Belen: la rivelazione

Finalmente, dopo mesi di silenzio, Andrea Iannone rompe il silenzio sul rapporto con Belen Rodriguez: ecco la sua rivelazione

Sono stati fidanzati per un po’ di tempo. La loro storia sembrava potesse diventar seria, ma poi tutto è finito. Entrambi hanno preso due strade distinte e separate. La Rodriguez ha avuto addirittura un’altra figlia. Dopo anni, però, arriva la rivelazione di Iannone sulla sua storia d’amore con la showgirl argentina.

Iannone parla di Belen: la rivelazione

Andrea Iannone e Belen Rodriguez sono stati fidanzati per due anni dal 2016 al 2018. La showgirl argentina era reduce dalla dolorosa rottura con Stefano De Martino. Con il motociclista sembrava aver ritrovato il sorriso e la storia sembrava potesse diventar seria. Sicuramente in cantiera c’era anche l’idea di avere un figlio, ma poi la loro relazione amorosa è terminata.

Dopo la fine della storia d’amore, i due hanno preso due strade distinte e separate. Iannone è stato fidanzato con la modella ed influencer Giulia De Lellis, ma anche con lei la relazione amorosa è terminata. Belen, invece, è tornata per un breve periodo con Stefano De Martino, prima di fidanzarsi e avere una figlia con Antonino Spinalbese.

Sono passati ormai tre anni e per la prima volta, Iannone rompe il silenzio parlando della storia d’amore con la showgirl argentina. Il motociclista è stato ospite nella scorsa puntata di “Verissimo” e nel salotto della Toffanin ha parlato anche della sua vita privata, oltre che della sua carriera.

Parlando della sua relazione amorosa con la showgirl argentina, il motociclista ha dichiarato: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”.

I due si sono dunque incontrati in un periodo negativo, soprattutto per la donna. Chissà se si fossero incontrati in un momento diverso, se la loro storia avesse preso una piega diversa.