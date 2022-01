Senza trucco ancora più bella: Lady Gaga seduce tutti

Siamo abituati a vedere Lady Gaga sempre in forma e con un look da paura, ma vi assicuriamo che senza trucco è ancora più bella

È una delle artiste più famose al mondo. Da cantante era amatissima, ma adesso è stimata anche come attrice. Noi siamo abituati a vederla sempre super truccata, presentarsi sul palco in modo impeccabile. Scommettiamo che quando la vedrete senza trucco resterete senza parole?

Senza trucco è ancora più bella: la foto di Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, è una delle popstar più famose al mondo. Da molti è definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Ha debuttato sulla scena musica nel 2008 con l’album “The Fame“, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. L’album includeva singoli come Just Dance e Poker Face, che hanno avuto un successo clamoroso. In seguito ha pubblicato “The Fame Monster“, dal quale sono stati estratti i singoli Bad Romance, Telephone e Alejandro.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato altri album e attualmente è giunto al sesto lavoro in studio, intitolato “Chromatica”. L’album è diventato il sesto consecutivo dell’artista a debuttare in vetta alla Billboard 200, rendendola la cantante più veloce nella storia a riuscirci. La Gaga ha venduto più di 30 milioni di album e più di 160 milioni di singoli. Durante la sua carriera ha vinto tantissimi premi, ma di sicuro il più prestigioso resta il Premio Oscar per la migliore canzone con il brano Shallow.

Essendo una delle artiste più famose al mondo, Lady Gaga è anche seguitissima sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su più di 50 milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e anche le sue stories sono molto seguite.

Proprio sul popolare social network, Lady Gaga ha pubblicato una foto al naturale, senza trucco. Lo scatto ha lasciato letteralmente senza parole i fan. L’attrice e cantante, infatti, dimostra di essere spettacolare anche senza un filo di trucco. La foto ovviamente ha raggiunto un numero altissimo di like e i commenti sono tutti super positivi.