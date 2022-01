Jasmine Carrisi si mostra sui social con un look molto diverso: non siamo abituati a vederla così, è uno spettacolo!

Abbiamo visto Jasmine Carrisi nella prima edizione di The Voice Senior, nel 2020. Nel programma ha rivestito il ruolo di coach, insieme al padre Al Bano. Proprio come il padre, anche lei ha inseguito la carriera di cantante e dobbiamo dire, con grande successo. Ha all’attivo diversi singoli e tutti hanno ottenuto un buon riscontro di ascolti. C’è un brano, Calamite, che nasconde un ‘retroscena’ particolare. Tempo fa, la giovane Carrisi ha raccontato che è stato suo padre ad aiutarla nella scelta del titolo.

Jasmine è la figlia del celebre cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso. E’ molto attiva sui social, dove è seguita da quasi 100 mila follower. Proprio qui, nelle ultime ore, ha spiazzato i suoi fan, mostrandosi con un look molto diverso dal solito. Vederla così vi lascerà senza parole.

Jasmine Carrisi come non l’abbiamo mai vista: il suo nuovo look fa impazzire i fan

Jasmine ha raccontato che è stato Al Bano ad aiutarla nella scelta del titolo. Lei, inizialmente, aveva optato per ‘Verso Sud’. La giovane Carrisi è molto attiva sui social e il suo canale instagram è seguito da quasi 100 mila follower. Nelle ultime ore, proprio qui, ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole.

Avete notato qualcosa di diverso in lei? Jasmine si mostra con un colore di capelli molto diverso dal solito. Con questo look ha spiazzato i fan, che sono rimasti incantanti dalla sua bellezza. Anche con questo rosso molto acceso, l’artista è bellissima, anzi, la sua carnagione molto chiara sembra essere ancora più accentuata. E’ inutile dire che, in basso alla foto ha ricevuto tantissimi complimenti. Jasmine anche così toglie il fiato!