“Mi bullizza tantissimo”: Paolo Bonolis, il retroscena che nessuno si sarebbe aspettato

Il noto conduttore Paolo Bonolis si lascia andare un retroscena che nessuno si sarebbe aspettato: “Mi bullizza tantissimo”, ecco le parole

Ospite in una nota trasmissione televisiva, il famoso presentatore si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato il pubblico. Bonolis ha raccontato un aspetto della sua vita privata. Nessuno ne era a conoscenza.

Il retroscena di Paolo Bonolis: le sue parole

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più famosi nella storia della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset. Attualmente è legato alla rete del Biscione, per la quale risulta essere uno dei conduttori più pagati insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. In passato, invece, è stato anche direttore artistico del Festival di Sanremo per ben due occasioni, nel 2005 e nel 2009.

Insieme a Luca Laurenti, Bonolis forma una delle coppie più longeve della televisione italiana. I due lavorano insieme dal 1991 e in trent’anni hanno condotto tantissimi programmi di successo, come “Ciao Darwin”, “Avanti un altro” e molti altri ancora.

Riguardo alla vita privata del famoso conduttore, Bonolis è stato sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con la quale ha avuto due figli: Stefano e Martina. Dopo la fine del matrimonio, è stato fidanzato con Laura Freddi, conosciuta a “Non è la Rai”, e poi si è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, divenuta sua moglie in seconde nozze. Con lei ha avuto altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo”, Bonolis ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli: “Ci divertiamo insieme, ridiamo, io sono il suo migliore amico, ma anche lei lo è, è la mia migliore amica. Lei mi bullizza tantissimo, ci divertiamo. Le cose sono quelle che sono ed è giusto viverle con leggerezza, altrimenti non si sopravvive. Le cose brutte capitano, ma se riesci a prenderle nel giusto modo vai verso la risoluzione. Io credo che l’amore, come sentimento si dimostra in questo, se davanti alle difficoltà fuggi, soprattutto davanti a quelle dell’altro, c’è qualcosa che non va, ma in te che scappi”.