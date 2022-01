A La clinica della pelle, Peggy ha raccontato di come la notizia della sua malattia l’abbia completamente devastata: cos’è successo.

Avete mai seguito una puntata de La clinica della pelle? In onda ogni Giovedì sera su Real Time, il programma racconta il susseguirsi di persone che decidono di recarsi presso lo studio della dottoressa Craythorne per risolvere i problemi legati alla loro pelle.

Nel corso di queste tre edizioni del programma di Real Time, abbiamo conosciuto tantissime persone ed abbiamo avuto la possibilità di conoscere tutte le storie. La protagonista dell’articolo di quest’oggi, è proprio lei: Peggy! La donna, alle telecamere del programma, ha raccontato di avere questo problema alla sua pelle da diversi anni, ma di essere giunta ad un momento della sua vita a non farcela più. E di essere pronta a tutto per di risolverlo. “Ho il terrore di conviverci per tutta la vita”, sono proprio queste le esatte parole che Peggy ha rivolto alla telecamere del programma per descrivere il suo dolore. Scopriamo insieme cos’è successo.

La clinica della pelle, la storia di Peggy: “Ho il terrore”, cos’è successo

Nel corso di queste tre edizioni de La clinica della pelle, sono state davvero tantissime le persone che hanno deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne per via delle loro malattie o problemi. Chi perché affetti da patologie rare e chi, invece, per altre più comuni e conosciute, ognuno di loro aveva una fortissima esigenza di riappropriarsi del proprio corpo. Tra questi, c’è anche Peggy. Da circa otto anni, sul corpo della donna è spuntato un lipoma. E questo, seppure non sia affatto nulla di grave, era posizionato in un punto piuttosto preoccupante.

Seppure inizialmente la dottoressa Craythorne credeva di poter asportare il lipoma di Peggy comodamente nel suo studio e con una semplice anestesia locale, purtroppo non è stato affatto così. Il lipoma, infatti, era piuttosto grande ed era posizionato tra i muscoli, pertanto la dermatologa ha ritenuto necessario optare per un intervento più sicuro in un ospedale. “La notizia mi ha devastate”, ha detto Peggy.

Fortunatamente, l’intervento è andato alla grande. E, alla visita di controllo, si è detta entusiasta del risultato ottenuto.