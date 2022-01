Insieme a Paolo Bonolis, Luca Laurenti è uno dei volti amatissimi della televisione: sapete cosa faceva prima del successo?

Finalmente stasera li rivedremo fianco a fianco! Stiamo parlando proprio di loro: Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Tra qualche ora, infatti, andrà in onda l’undicesima edizione di Avanti un altro. E questo, si sa, vuol dire una cosa sola: divertimento assicurato!

Da tantissimi anni, Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono un po’ come ‘pappa e ciccia’. Sempre insieme in ciascun programma televisivo, la coppia continua a riscuotere un successo davvero impressionante. E, trasmissione dopo trasmissione, si conferma tra le più salde della televisione italiana. Cosa sappiamo, però, sul buon Luca Laurenti? Sappiamo benissimo che il buon Laurenti è considerato un vero e proprio artista, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima del successo? Dal punto di vista lavorativo, bisogna ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Eppure, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faceva l’amatissimo conduttore e comico prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Cosa faceva Luca Laurenti prima del successo?

Luca Laurenti, quindi, è un volto amatissimo della televisione italiana, ma vi siete mai chiesti cosa faceva prima di diventarlo? Se in un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo parlato di Paolo Bonolis e del suo titolo di studio, adesso non possiamo fare altro che raccontarvi qualche cosa in più su di lui, sua spalla destra.

Sappiamo benissimo che i due amatissimi personaggi tv formano una delle coppie più longeve e solide del piccolo schermo nostrano, ma come ha iniziato a lavorare il buon Laurenti? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo Luca, prima ancora di diventare un pezzo da novanta della televisione italiana, abbia fatto un lavoro specifico: l’animatore. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che abbia iniziato a lavorare proprio presso un villaggio turistico in queste vesti. E che, soltanto successivamente, abbia compiuto il suo debutto sul piccolo schermo. Correva esattamente il 1991 quando, insieme a Paolo Bonolis, conduceva ‘Urka’. E, da quel momento, non si è mai più fermato.

Conoscevate questo ‘retroscena’?