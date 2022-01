La casa di Barbara D’Urso: il ‘dettaglio’ che attira subito l’attenzione

Nella casa di Barbara D’Urso un ‘dettaglio’ attira subito l’attenzione dei fan: ecco di che cosa si tratta

La conduttrice è senza ombra di dubbio un volto noto della televisione italiana. Molti seguono le sue trasmissioni e conoscono le tappe della sua carriera, ma pochi invece sanno dove abita e soprattutto com’è l’abitazione della presentatrice napoletana. Nella casa di Barbara D’Urso un ‘dettaglio’ non passa inosservato.

La casa di Barbara D’Urso, il ‘dettaglio’ non passa inosservato

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. La presentatrice detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Negli anni passati, infatti, ha condotto nello stesso momento per la rete del Biscione “Pomeriggio 5“, “Domenica Live“, “Live – Non è la D’Urso” e il “Grande Fratello“.

È amata dal pubblico e stimata dai suoi ‘datori di lavoro’: i suoi programmi, infatti, ottengono sempre un gran successo e gli ascolti sono sempre alle stelle. Per tutti questi motivi è uno dei pilastri della rete diretta da Piersilvio Berlusconi.

Ultimamente, però, la conduttrice ha subito un forte ridimensionamento. Due dei suoi programmi, infatti, sono stati cancellati: “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso“. Anche “Pomeriggio 5” ha subito qualche cambiamento: la trasmissione ha detto addio al gossip, dando maggiore spazio alla cronaca e alla politica.

Dopo il ridimensionamento sembrava che la D’Urso potesse lasciare la rete e addirittura passare a Sky, ma le indiscrezioni sembrerebbero poco fondate, anzi, la conduttrice dovrebbe restare a Mediaset e condurre un nuovo programma.

Tutti i giorni i telespettatori seguono Barbara D’Urso. Molti conoscono le tappe della sua carriera, pochi invece sanno dove abita la presentatrice. La napoletana ha scelto di vivere a Milano, precisamente a Cologno Monzese, vicino agli studi di Mediaset dove si gira Pomeriggio 5.

La sua abitazione è immersa nel verde, come si può vedere dalle foto pubblicate sui social, in particolare su Instagram, dove la conduttrice è molto seguita. La casa possiede ampi spazi, luminosi e con tinte neutre. L’abitazione, inoltre, è caratterizzata da arredi total white, parquet chiaro e ovviamente non mancano i comfort. Il bagno è rivestito di marmo bianco.

C’è un ‘dettaglio’, però, che ha colpito i fan: la D’Urso ha una collezione di peluche, che spesso porta con sé anche nei camerini di Mediaset. Li chiama “orsi amici” e sono i suoi peluche preferiti.