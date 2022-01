Le donne più famose senza trucco e filtri: ecco la loro bellezza ‘al naturale’

In tv, sui giornali e sui social le vediamo bellissime: vi proponiamo una carrellata di immagini di donne famose senza trucco, giudicate voi!

Che siano star della tv, attrici sulla cresta dell’onda o influencer da milioni di follower, le donne famose appaiono sempre ‘al top’. Sicuramente look all’ultimo grido, make up professionali e luci ben studiate fanno il loro dovere, ma c’è una differenza davvero così grande quando si mostrano ‘al naturale’?

Cominciamo il nostro viaggio tra le vip senza trucco partendo da lei, Giulia De Lellis, volto nato in televisione ma amatissimo soprattutto sul web. Sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata a volte in vesti molto più ‘casalinghe’ proprio come la vediamo nella foto qui sopra. Cosa ve ne pare? Noi la troviamo semplicemente divina e molto, molto affascinante!

Qualcuno potrebbe pensare che la bella Giulia sia aiutata dalla giovane età, ma ci sentiamo di dire che spesso gli anni sono solo un dettaglio, dal momento che esistono donne come Barbara D’Urso: a 64 anni, la conduttrice napoletana resta una delle donne più belle del piccolo schermo, siete d’accordo? Lo dimostra soprattutto questo scatto fatto in vacanza in cui sembra davvero una ragazzina!

Tornando alle influencer più seguite, che ne dite di questa immagine ‘acqua e sapone’ di Giulia Salemi? Il suo modo di truccarsi ‘stile Kim Kardashian’ la rende certamente favolosa, ma anche il suo viso al naturale è una meraviglia e conserva comunque i lineamenti un po’ orientali che sono la sua caratteristica principale.

Passiamo ora a due conduttrici amatissime che proprio in questo periodo sono al timone della stessa trasmissione Rai: parliamo di Simona Ventura e Paola Perego, volti di Citofonare Rai 2, in onda la domenica pomeriggio. La prima, da sempre dotata di grande ironia e di gran fascino e perciò tanto amata dal pubblico, non ha nessuna remora a mostrarsi in una versione più naturale. Il risultato non è niente male, vero?

La seconda è un incanto anche qui, dove la vediamo al mare intenta a godersi un bel tramonto sulla spiaggia:

A guardare questa foto, non si direbbe mai che Paola sia appena diventata nonna per la seconda volta proprio pochi giorni fa. I nipotini ne saranno sicuramente orgogliosi!