Gf Vip, tutte le storie d’amore nate nella casa: chi sta ancora insieme e chi si è lasciato

In questo articolo vi elenchiamo tutte le storie d’amore nate nella casa del “Gf Vip”: chi sta ancora insieme e chi invece si è lasciato

Nella casa del Grande Fratello Vip, nel corso di queste sei edizioni, sono nate tantissime storie d’amore. Chi se le ricorda? Se ve le foste dimenticate, di seguito ve le elenchiamo tutte e soprattutto vi sveliamo chi sta ancora insieme e chi invece ha deciso di lasciarsi.

Gf Vip, tutte le storie d’amore nate nella casa

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana e dal 19 settembre 2016 va in onda anche la versione Vip del reality show con protagonisti i personaggi famosi. Il programma è trasmesso sempre su Canale 5 in prima serata ed è prodotto dalla Endemol Shine Italy. I protagonisti, come nel format originale, condividono la propria vita quotidiana ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere.

Il programma è ormai giunto alla sesta edizione. Le prime tre edizioni sono state condotte da Ilary Blasi, mentre dalla quarta edizione il conduttore è Alfonso Signorini, precedentemente opinionista del programma. Le opinioniste della sesta edizione sono Adriana Volpe (ex concorrente del reality show) e Sonia Bruganelli.

Nel corso di queste sei edizioni, nella casa più spiata d’Italia sono nate tantissime storie d’amore. A parte la prima edizione, dove non ci fu una frequentazione tra due concorrenti, a partire dalla seconda edizione in poi l’amore ha alloggiato nella casa del Grande Fratello Vip.

Durante la seconda edizione, ad esempio, sono nate ben due coppie: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e Luca Onestini e Ivana Mrazova. Per quanto riguarda la prima coppia, Cecilia e Ignazio stanno ancora insieme e la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Luca e Ivana, invece, si sono lasciati dopo una lunga storia d’amore.

Anche nel corso della terza edizione si formarono due coppie, ma ebbero vita breve rispetto ai loro predecessori. Stiamo parlando di Francesco Monte e Giulia Salemi e Jane Alexander e Elia Fongaro. Le loro relazioni amorose terminarono poco dopo la fine del reality show.

Durante la quarta edizione, invece, è nata nella casa forse una delle coppie più belle formatasi al Gf Vip. Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che presto diventeranno addirittura genitori.

Infine, nella quinta stagione, si sono formate altre due coppie: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Le due coppie stanno ancora insieme.

Nell’edizione corrente, invece, l’unica coppia formatasi è quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Una volta terminato il reality show vedremo se avranno vita lunga lontani dalla casa più spiata d’Italia.