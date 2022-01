Il Cantante Mascherato, splendida novità in arrivo: ad annunciarlo è proprio Milly Carlucci

Splendida novità in arrivo per “Il cantante mascherato”, ad annunciarlo è proprio la padrona di casa Milly Carlucci: ecco di cosa si tratta

Tutto pronto per la nuova edizione del programma televisivo in onda in prima serata su Rai 1. I vertici della rete pubblica hanno deciso di riconfermare la trasmissione nei palinsesti dopo il successo delle passata edizione. Nella prossima edizione, però, ci sarà una grandissima novità e ad annunciarla è stata proprio la conduttrice del programma.

Splendida novità per “Il cantante mascherato”

Il cantante mascherato è un programma televisivo in onda dal 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. La trasmissione è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro “The Masked Singer“, a loro volta ispirati a “Bongmyeon ga-wang”, format sudcoreano della MBC.

Sono già andate in onda due edizioni del programma televisivo: la prima, in quattro puntate, ha visto trionfare Teo Mammucari con la maschera del Coniglio. La seconda, in cinque puntate, ha visto trionfare Red Canzian con la maschera del Pappagallo.

Dopo il successo delle prime due edizioni, i vertici della Rai hanno deciso di riconfermare nei palinsesti il programma condotto da Milly Carlucci. La terza edizione andrà in onda dall’11 febbraio al 25 marzo 2022 per 6 puntate.

Il programma, di genere talent show, vede un gruppo di protagonisti, provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica, esibirsi in sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. La reale identità dei concorrenti viene rivelata in diretta solo al momento della loro eliminazione. Alla giuria presente in studio e al pubblico da casa spetta il compito di scegliere il vincitore di ogni manche e di individuare il nome misterioso dietro ad ogni maschera, anche grazie ad una serie di indizi di volta in volta rivelati nel corso delle puntate.

È tutto pronto per la nuova edizione de “Il cantante mascherato”. La prima puntata andrà in onda venerdì 11 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1. Nel frattempo, la conduttrice Milly Carlucci ha annunciato una splendida novità: ci saranno tre nuove maschere. Si tratta della Volpe, della Lumaca e della Gallina. Chi si celerà sotto queste maschere?