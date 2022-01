Ha interpretato Leonora in Terra Nostra: dopo 20 anni farete fatica a riconoscere l’attrice

In Terra Nostra ha interpretato Leonora: dopo 20 anni non riconoscerete l’attrice, ecco com’è.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda su rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Non abbiamo visto solo la classica storia d’amore travagliata, ma in primo piano c’è stata anche la situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore. La storia parte dal 1888, quando su una nave di emigrati diretta in Brasile, Matteo e Giuliana si incontrano.

Si perdono arrivati al porto di Santos. Giuliana viene accolta dal banchiere Francesco Magliano, mentre Matteo, viene reclutato nella fazenda del Signor Gumercindo. In questa ricca proprietà, a mettere ordine e cucinare, c’è Leonora, la governante, moglie di Bartolomeo, un italiano che è diventato molto amico di Matteo. Vi ricordate della dolce Leonora? E’ sempre stata di grande appoggio a suo marito e in seguito, anche a Giuliana, quando si ritroverà a casa del signor Gumercindo. Ebbene, oggi, dopo 20 anni, non riconoscere l’attrice che ha interpretato Leonora.

Qui, diventa grande amico di Bartolomeo, un italiano che sogna di produrre vino in Brasile. Bartolomeo ha anche una moglie, che lavora in casa dei padroni, come governante e si occupa delle faccende. Ricordate la governante della fazenda? Leonora si è sempre mostrata dolce e apprensiva. Ma ci chiediamo, avete mai visto l’attrice che l’ha interpretata? E soprattutto com’è oggi?

Si chiama Lu Grimaldi, all’anagrafe Maria Luisia Tisi ed è l’attrice che in Terra Nostra ha portato in scena Leonora. Guardando lo scatto dopo 20 anni, l’avreste riconosciuta? Gli anni passati sono tanti e l’artista sembra molto diversa da allora. Grazie alla famosa telenovela è diventata popolare in Italia e in molti altri paesi dove è stata trasmessa.