Christian De Sica è un attore formidabile, ma non tutti conoscono questo retroscena su sua moglie: l’avreste mai immaginato?

Se si parla di vere e proprie leggende del cinema italiano, allora non possiamo fare a meno di citare lui: Christian De Sica. Figlio del mitico Vittoria, l’attore romano è tra i volti più apprezzati da popolo italiano.

Leggi anche –> Massimo Boldi e Christian De Sica, i guadagni percepiti dai film: cifre pazzesche

Appena settantunenne, Christian De Sica vanta di una carriera davvero impressionante. Compiuto il suo debutto quando era soltanto un ragazzino, l’attore riesce facilmente a distinguersi in questo mondo. E, ad oggi, è uno dei volti più amati. Tantissimi sono i panni che ha vestito nel corso della sua immensa carriera. E ciascuno di essi ha sottolineato la sua incredibile poliedricità. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo, Christian De Sica ha parlato dell’amore della sua vita, sua moglie. E non ha perso occasione di poter testimonia come il suo sia un amore di altri tempi. Ecco. Cosa sappiamo, però, su di lei? Forse non tutti lo sanno, ma sulla donna che ha rubato il cuore di Christian De Sica salta fuori un retroscena davvero impensabile. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Vi accontentiamo!

Leggi anche –> Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Christian De Sica: entrambi molto ‘impegnati’

Forse non tutti conoscono questo retroscena sulla moglie di Christian De Sica: incredibile

Nel corso della sua lunga ed immensa carriera, Christian De Sica ha amato tantissime donne ‘per finta’. Una sola, però, ha rubato il cuore nella realtà: sua moglie, nonché la madre dei suoi figli! Da quanto si apprende dal suo racconto fatto a Verissimo, l’incontro tra i due piccioncini è avvenuto quando entrambi erano due ragazzini. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Ancora adesso, nonostante siano passati anni dal loro primo incontro, continuano ad amarsi alla follia. E, soprattutto, a sostenersi.

Leggi anche –> Christian De Sica da giovanissimo con la sua famiglia: lo scatto del passato, quel ‘dettaglio’ balza subito agli occhi

Cosa sappiamo, però, su di lei? In particolare, come si chiama? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma la moglie di Christian De Sica si chiama Silvia Verdone. Il suo cognome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione: è la sorella del mitico Carlo! A quanto pare, sembrerebbe che inizialmente l’attore romano non fosse affatto propenso alla frequentazione di sua sorella con il buon De Sica, lo riteneva un donnaiolo. Passate le prime titubanze, però, tutto è cambiato.

Lo sapevate?