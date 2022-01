Impossibile dimenticarlo in ‘Tequila e Bonetti’, ma avete visto com’è diventato oggi il suo protagonista? Com’è cambiato dopo anni.

Una serie televisiva che, sin dalla sua prima puntata, ha riscosso un successo davvero impressionante. E di cui i suoi protagonisti, ancora oggi, vengono ricordati con immenso affetto. Stiamo parlando proprio di ‘Tequila e Bonetti’.

Leggi anche –> Il 1992 ha sancito il suo esordio sul grande schermo: oggi è amatissimo, ma sapete in che cosa è diplomato?

Andata in onda per la prima volta in Italia nel 1993, la serie televisiva concentrata sulle avventure del poliziotto Nick Bonetti, dei suoi colleghi e del simpaticissimo cane Tequila ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Non soltanto, infatti, è andato in onda per ben 12 episodi, ma continua ad essere ancora adesso vivo nella mente del suo amatissimo pubblico. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi i suoi protagonisti e come siano diventato oggi. Ad esempio, ricordate il mitico poliziotto? Ecco. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Sono trascorsi quasi 30 anni dalla messa in onda della serie tv, ma com’è diventato il mitico Jack Scalia? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Aveva solo 22 anni ed era una studentessa, dopo Bake Off la sua vita è cambiata: cosa fa oggi?

Com’è diventato oggi Jack Scalia di Tequila e Bonetti? Eccolo

Il successo di Tequila e Bonetti, pensate, è stato talmente clamoroso che, dopo 8 anni dalla fine della sua messa in onda, in Italia è andata in onda il suo continuo. Con protagonista indiscusso sempre il mitico Jack Scalia, ma anche Cesare Bocci ed Alessia Marcuzzi, la serie televisiva ha confermato l’incredibile seguito che aveva ottenuto qualche anno prima.

Leggi anche –> Da Non è la Rai a Miss Italia, la riconoscete? Com’è diventata oggi e che cosa fa

Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? Sappiamo benissimo che la colonna portante della serie televisiva, oltre che il cane di cui il pubblico poteva sentire chiaramente i suoi pensieri, è stato proprio il mitico Jack Scalia. Siete pronti a scoprire che fine abbia fatto oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo il successo di Tequila e Bonetti, l’attore abbia cavalcato la cresta dell’onda. E che abbia continuato a svolgere il mestiere da attore. La sua ultima apparizione televisiva, da quanto si legge, risale a circa 11 anni. Com’è diventato, invece?

Questo riproposto in alto è uno scatto risalente al 2017. Che dire? Assolutamente nulla! Jack Scalia è sempre identico al passato. Siete d’accordo?