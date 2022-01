L’attore è irriconoscibile: riuscite a capire quale personaggio de Il Segreto ha interpretato?

L’attore è irriconoscibile in questo scatto: fuori dal set de Il Segreto riuscite a capire quale è stato il suo personaggio?

In questo scatto è fotografato un attore che abbiamo molto seguito ne Il Segreto. Soap opera di grande successo, è andata in onda in Italia per ben 8 anni e 12 stagioni. Dalla prima, che ha visto al centro dell’attenzione l’amore tra Pepa e Tristan, all’ultima, che ha visto la fine di Puente Viejo, tutte hanno lasciato il segno.

L’attore mostrato in alto ha vestito i panni di un personaggio che, nella soap opera, è diventato protagonista di un gesto che ha portato alla fine di tutto. Guardando lo scatto, è molto difficile riconoscerlo, perchè sul set, l’abbiamo visto completamente diverso, mentre nella vita quotidiana, non è assolutamente come lo abbiamo seguito. Per caso, l’avete riconosciuto?



Il Segreto è una soap opera spagnola terminata il 28 maggio 2021, in Italia, ma in Spagna si è conclusa con un anno di anticipo. Abbiamo seguito tutti i personaggi della telenovela e le loro vicende e abbiamo amato tutti gli attori.

Nello scatto in alto è fotografato un attore che ha recitato nella soap spagnola. L’abbiamo visto nella dodicesima stagione. Il suo personaggio è diventato protagonista di un gesto che è stato fatale per il paesino. Nella foto è completamente diverso, perchè per le strade di Puente Viejo l’abbiamo visto con un aspetto differente e così è molto difficile riconoscerlo. Ma come vi abbiamo detto, il gesto compiuto è stato fatale, perchè ha portato alla distruzione di Puente Viejo e alla morte degli abitanti. Adesso avete capito di chi parliamo? Ebbene sì, di Don Filiberto.

L’attore che lo ha interpretato è Andres Suarez. Nella vita di tutti i giorni è completamente irriconoscibile, facendo ovviamente il confronto con il suo personaggio de Il Segreto. Suarez ha vestito i panni del sacerdote in maniera impeccabile ed è stato proprio lui, mettendo le bombe nel paesino, a distruggerlo e a causare la sua morte e quella degli altri abitanti.