GF Vip, Barù nella puntata di lunedì 17 gennaio ha votato Lulù, nella notte lo rivela a Jessica: come ha reagito la concorrente.

Il Grande Fratello Vip sta appassionando i telespettatori, le dinamiche che si stanno creando sono molto forti e tutti vogliono sapere cosa succede in casa. L’ultima puntata andata in onda è stata ricca di sorprese e colpi di scena.

Dopo l’ingresso di Delia Duran come concorrente, ancora una volta, al centro dell’attenzione c’è stato il rapporto tra Alex e Soleil, ma con un primo confronto tra Soleil e Delia. Un confronto che, non sembra aver portato a nessuna risoluzione e le due donne continuano a non voler allacciare nessun tipo di rapporto. Sul finire della puntata, ci sono state, come di consueto, le nomination. Quando è arrivato il momento di Barù, il concorrente ha votato Lulù, dicendo che non l’ha aiutato nelle pulizie. Nella notte, Jessica ha scoperto di questa nomination: sapete come ha reagito?

GF Vip, Jessica scopre da Barù della nomination per Lulù: la reazione della concorrente

Nella puntata di lunedì ci sono state, come di consueto, le nomination. Quando è arrivato il momento di Barù, il concorrente ha votato Lulù. Ha spiegato il motivo di questa sua scelta.

Ha detto che in settimana, lei aveva chiesto di entrare nel suo gruppo di pulizie. Quando dovevano pulire il bagno insieme, Lulù non l’ha aiutato, dicendo che stava dormendo. Barù ha detto che per lui la principessa è come una sorellina, e l’ha votata per questo motivo e senza malizia. Alla fine, al televoto sono finite Valeria Marini con Giacomo Urtis, Jessica, Federica e Davide Silvestri. Dopo la puntata, i concorrenti stavano parlando delle persone votate. Gianmaria, Jessica e Federica volevano capire chi avesse nominato la principessa e a questo punto lei ha chiesto a Barù della sua nomination.

Jessica ha detto: “Barù per caso mi hai votato?” e lui ha risposto: “No, ho votato tua sorella, per le pulizie, il giorno dopo che lei ha chiesto di entrare nel mio gruppo… a te, non avevo nessuna ragione di votarti”. Ma come l’ha presa Jessica? Lei ha sorriso, non mostrando segni di rancore, anzi, anche gli altri presenti, dopo la sua motivazione, ci hanno scherzato su, dicendo che ha fatto bene a votarla per questo motivo.