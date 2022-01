Chi è Franco 126: dove è nato, quanti anni ha, fidanzata, Instagram e qual è il suo vero nome

È uno degli artisti più apprezzati dai giovanissimi nel panorama musicale italiano. Scopriamo qualcosa di più su questo misterioso artista, a partire dalle sue origini, fino ad arrivare alla sua vita privata.

Il suo amore per la musica è iniziato fin da quando era giovanissimo, spinto anche dalla sua compagnia di amici con un grande desiderio verso la musica. Con gli stessi amici con cui condivide questa fortissima passione nel 2006 creano il gruppo 126. Il suo esordio musicale arriva nel 2016 quando pubblica il mixtape Buchi neri in collaborazione con il Producer Il Tre e distribuito gratuitamente. Da lì la sua carriera decolla, arrivando a collaborare con altri artisti. Una delle collaborazioni più riuscite arriva con Carl Brave, e i due formano il noto duo. Nel 2018 i due artisti decidono di concentrasi sulle loro carriere da solisti, mantenendo comunque un forte rapporto di amicizia ma anche di collaborazione artistica. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Franco 126? Conosciamo meglio la vita di questo artista!

Tra i suoi brani più conosciuti possiamo citare Polaroid e Sempre in due, in collaborazione con Carl Brave, ma anche singoli come Blue Jeans, Come mai, Stanza singola e tantissime altre. Il vero nome di questo artista è Federico Bertollini, classe 1992 e originario di Roma. Il suo nome d’arte deriva dalla sua gang originaria. 126 è infatti, il numero dei gradini della famosa Scalea del Tamburino situata nel rione Trastevere, dove i membri erano soliti ritrovarsi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto, nemmeno se attualmente abbia o meno una fidanzata. Quel che è certo è che non trapela nulla della sua vita amorosa nemmeno dal suo profilo Instagram da quasi 500 mila follower. Il cantante sui social preferisce condividere scatti che promuovono il suo lavoro di artista, e in compagnia dei fidati amici. Non è raro vedere post insieme al gruppo originale dell’artista o insieme ad altri cantanti che hanno collaborato con lui a nuove canzoni e dischi.

Noi adoriamo Franco 126, e voi lo conoscevate già?