Valentina Ferragni lancia il nuovo trend dell’inverno: avete notato quel ‘dettaglio’? Davvero adorabile!

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, non è certo da meno in fatto di moda e tendenze. L’influencer e imprenditrice ha da poco sfoggiato un dettaglio super cool e romantico. Lo avete visto?

Valentina Ferragni, la piccola di casa, ha imboccato la via del successo proprio come la sorella! Oltre a essere anche lei un’influencer di successo, è anche un’imprenditrice. Il suo profilo Instagram conta 4.2 milioni di seguaci e ha avviato da pochissimo una linea di gioielli il cui must porta proprio la sua iniziale. Non c’è da stupirsi quindi, che Valentina Ferragni sia attenta alla tendenza, ma questa volta ha scelto di mostrare un dettaglio molto piccolo, ma che può fare davvero la differenza nel look completo. Le ragazze che amano curare il proprio stile dalla testa ai piedi, non possono che restare incantante davanti a questo dettaglio, che è anche in tema con l’imminente festività di San Valentino. Avete capito di cosa si tratta?

Il nuovo trend dell’inverno: il ‘dettaglio’ di Valentina Ferragni

La bella Valentina, che è alle prese con il suo lavoro, compreso il suo marchio di gioielli Valentina Ferragni Studio, ha anche il tempo di dedicarsi all’amore. È fidanzata ormai da molti anni con il bel Luca Vezil, con cui sembra davvero in sintonia. La stagione dell’amore si avvicina con San Valentino alle porte, e la giovane Ferragni ha deciso di omaggiare questo periodo con un dettaglio davvero adorabile. Una nail art con disegnati dei cuori di color pastello su ogni unghia. Ovviamente si è rivolta al suo salone di fiducia, il Ministry of Nails Milano, postando poi il risulato finale sul suo profilo.

Il trend delle manicure artistiche ha colpito molte donne, tra cui le celebrità, che si divertono a sfoggiare ogni giorno unghie colorate e incredibilmente curate nei dettagli. Valentina Ferragni sceglie di mantenere la base a mandorla color nude e abbinare un cuoricino stilizzato quasi come fosse un French. La scelta dei colori è altrettanto azzeccata. Valentina sceglie una scala di colori in perfetta gradazione, dal bianco, al lilla fino al rosa accesso. Il risultato finale è davvero romantico e sofisticato. Ha deciso di mostrare questa piccola opera d’arte sul suo profilo Instagram, scrivendo “Qualcuno è pronto per San Valentino.

Davvero carine! E a voi piace la nuova manicure di Valentina Ferragni?