GF Vip, “Manila è la tua serva, non io”: ‘stoccata’ a Katia Ricciarelli

Risposta a tono per Katia Ricciarelli da parte di uno dei concorrenti del GF Vip: tirata in ballo anche Manila, grande amica della cantante.

In questi mesi al GF Vip, di Katia Ricciarelli si è parlato moltissimo nel bene e nel male. Ultimamente, per il soprano la permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata tutt’altro che facile visti gli scontri accesissimi che l’hanno vista protagonista insieme ad alcune coinquiline.

Ad ogni modo, non si può dire che la celebre cantante lirica non abbia contribuito ad animare questa sesta edizione del reality: oltre a Miriana e Lulù, non mancano all’appello anche altri Vipponi che con lei hanno avuto battibecchi.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Manila e Soleil, da sempre vicine a Katia e schierate dalla sua parte sebbene, proprio in questi giorni, con l’influencer italo americana ci siano stati dei contrasti dovuti all’ingresso di Delia Duran.

In queste ore è stato un altro concorrente a tirare una stoccata alla Ricciarelli, vediamo cos’è successo.

GF Vip, la risposta ‘affilata’ a Katia non è passata inosservata: c’entra anche Manila

Ormai noto per non avere peli sulla lingua, Barù non ha risparmiato una frase molto pungente al soprano. Mentre era intento a passare l’aspirapolvere tra la cucina ed il salotto, Katia gli ha chiesto un favore.

“Lo provi anche da me dopo?”, ha domandato al coinquilino. Ricordiamo infatti che la Ricciarelli dorme in una stanza a parte riservata solo a lei. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha perso tempo e le ha dato una risposta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

“Certo! Beh…quella è Manila che ti passa l’aspirapolvere. Ognuno ha il suo ruolo. Manila è la tua serva, non io”, ha detto chiaro e tondo Barù. Katia allora ha risposto: “Non dire queste cose…Non dire cose delle quali poi ti pentiresti. Io non ho serve!”.

Il soprano, evidentemente risentita per la frase, si è lamentata del modo di parlare del coinquilino: “Dice sempre a volte delle ca***e lui…è incontrollabile. Non voglio neanche che entri con l’aspirapolvere in camera mia. Me lo faccio io”, ha detto infastidita.

Non è la prima volta che la Ricciarelli si scontra con Barù. Non molto tempo fa, quest’ultimo le aveva tirato un’altra frecciatina e lei gli aveva detto senza mezzi termini di avere “una linguaccia”. Secondo voi troveranno mai un accordo?