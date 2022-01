Qui lo vediamo bambino, oggi è un cantante e personaggio di primo piano: capito chi è?

Lo scatto pubblicato su Instagram ce lo mostra in una versione inedita: è proprio il famosissimo cantante da bambino, lo riconoscete?

I social oltre ad essere diventati parte integrante delle nostre vite, hanno sicuramente un effetto particolare per quanto riguarda i personaggi famosi. Tramite queste piattaforme, infatti, i fan possono conoscere i loro beniamini anche in versioni ‘inedite’.

In questa foto, ad esempio, possiamo vedere com’era da bambino un cantante tra i più amati. Non si tratta solo di un cantante, in verità: la sua grande cultura musicale è ben nota e ha contribuito negli anni a creare il suo successo.

Ascoltarlo parlare di musica in tv è sempre un piacere, anche per chi non se ne intende molto. Il suo talento artistico riesce poi ad abbracciare anche altri campi, come ha avuto modo di dimostrare proprio recentemente nel corso della sua partecipazione ad un programma seguitissimo.

Dotato anche di una personalità abbastanza ‘sopra le righe’, negli anni ha fatto spesso parlare di sé a causa della sua turbolenta vita sentimentale e di alcune sfuriate in tv. Avete capito di chi si tratta?

L’amatissimo cantante si mostra in una foto da bambino: incredibile, è proprio lui!

Iniziamo col dire che nei mesi scorsi di lui si è parlato più del solito perché è stato un concorrente di Ballando con le stelle. Parliamo chiaramente di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, iconico cantautore milanese che in oltre trent’anni di carriera ha fatto discutere nel bene e nel male.

Nato il 23 dicembre del 1972, Morgan ha sempre sentito dentro di sé una passione irrefrenabile per la musica e, dai tempi in cui suonava con i Bluvertigo ad oggi, ha collezionato innumerevoli successi e qualche scivolone. Questi ultimi però fanno parte dello straordinario artista quale è ed hanno contribuito ad incuriosire non poco il pubblico.

Nello scatto postato sul suo profilo Instagram lo si vede da bambino, nel lontano 1984. Non manca il ricordo di suo padre, purtroppo morto suicida quattro anni dopo. Una ferita che ha segnato Morgan in maniera indelebile e di cui ha raccontato in varie interviste in tv.

“Fotografia analogica, vera macchina fotografica, materia fisica, per questo rovinata, scattata da mio padre Mario sul traghetto di ritorno dall’isola d’Elba, credo. Mio padre ci portava in giro random, senza prenotare alberghi, senza troppo preavviso, per visitare il pianeta, non per soggiornare comodi, infatti erano puntualmente avventure deliranti, ma sono i ricordi della mia vita vissuta, che conservo consunti e sbiaditi nel cuore. Ma questa è l’unica vita che ho, e il ricordo commuove il mio unico cuore”, scrive l’artista.

Confrontando l’immagine di allora con quelle attuali, c’è da dire che, a ben guardare, la somiglianza c’è. Ad una prima occhiata però è davvero difficile riconoscere il nostro amato Morgan, vero?