Freddie Highmore è il protagonista di ‘The Good Doctor’, ma non tutti conoscono questo retroscena: incredibile

Freddie Highmore è il protagonista di ‘The Good Doctor’, ma non tutti conoscono questo retroscena su di lui: davvero incredibile!

Questo ragazzo è un’attore davvero pieno di talento. Dai suoi primi ruoli interpretati fin da giovanissimo, è riuscito ad affermarsi come attore di talento in tutto il modo. Non tutti conosceranno però, un particolare retroscena sull’attore. Scopriamolo insieme!

Ha iniziato a recitare fin da quando era un bambino, già all’età di 7 anni. Il suo esordio è stato con la commedia del 1999 Women Talking Dirty. Le porte del cinema si sono poi spalancate per lui, portandolo a recitare in molte pellicole di successo. Come non ricordarlo come protagonista della Fabbrica di Cioccolato, o in Neverland. Questa grande passione e soprattutto il talento per la recitazione, deve essere anche una questione di famiglia. Infatti, sia sua padre che suo fratello hanno recitato insieme a lui, rispettivamente in Jack e il fagiolo magico e Talking Dirty. In entrambi i casi i membri della famiglia rappresentavano davvero il padre e il fratello del suo personaggio.

Leggi anche Rkomi, amato rapper: non tutti conoscono questo ‘retroscena’, cosa ha fatto in questi anni

Freddie Highmore: quell’incredibile retroscena su di lui!

L’attore in questo momento, sta anche recitando nel medical drama The Good Doctor, dove interpreta un brillante medico affetto dalla sindrome di Asperger. Tra i suoi molti amici nel mondo nel cinema, sappiamo che ha un rapporto molto stretto con la nota attrice Helena Bonam Carter, che ha recitato la parte di sua madre in ben tre film! Ma c’è un dettaglio molto particolare nella sua vita che decisamente non è da tutti.

Leggi anche La Fabbrica di Cioccolato, Freddie Highmore è il piccolo Charlie: sapete com’è oggi?

Il giovane Freddie Highmore infatti, sa parlare perfettamente 4 lingue, davvero incredibile! Oltre la sua lingua madre, ovvero l’inglese, parla perfettamente francese, spagnolo e arabo. La sua carriera iniziata con il botto, non si è certamente arrestata, anzi l’attore è sull’onda del successo. Oltre a dedicarsi alla recitazione, Highmore si dedica anche all’attività di doppiatore, al quale è molto appassionato, tant’è che ha prestato la sua voce anche per l’animazione e per i videogiochi. Ha rivelato che il doppiaggio è una sfida diversa dalla recitazione poiché gli consente esclusivamente di concentrarsi sulla modulazione della voce.

Leggi anche Freddie Highmore è Stefano Giraldi in ‘Leonardo’: ricordate dove l’abbiamo visto?

E voi sapevate di questo incredibile retroscena sull’attore di The Good Doctor, Freddie Highmore?