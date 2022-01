GF Vip, Nathaly Caldonazzo ‘punge’ Delia: “Magari all’inizio avevate un accordo”, lei sbotta

GF Vip, Nathaly Caldonazzo ‘punge’ Delia su quanto accaduto con Alex Belli e ovviamente con Soleil, quando l’attore era concorrente: ma lei sbotta.

Ancora una volta al centro dell’attenzione degli spettatori del GF Vip c’è il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, e ovviamente, tutto quello che è successo con Soleil Sorge. Dopo l’uscita dell’attore dalla casa, lui è arrivato per parlare con la concorrente.

I due non si erano lasciati in buoni rapporti. Ricordiamo che, quando Delia Duran è intervenuta per parlare con Alex, lui è stato squalificato per averla abbracciata. Soleil, a quel punto, ha avuto un momento di forte rabbia, è uscita fuori e ha litigato con Delia e con Belli. Adesso che la modella è entrata come concorrente, di nuovo questo rapporto ha iniziato a far parlare. In casa, ovviamente, anche gli altri concorrenti parlano e dicono cosa pensano, esprimendo pareri diversi. La notte scorsa, Nathaly, in camera con le altre e anche con Delia, parlando proprio con lei di quanto accaduto, ha detto: “Magari all’inizio avevate un accordo”, ma la Duran ha subito risposto con fastidio.

GF Vip, Nathaly: “Magari all’inizio avevate un accordo”, Delia sbotta subito

Dopo quanto successo tra Alex e Soleil in casa, e poi tra Alex e Delia e ancora, con l’arrivo della modella come concorrente, tra lei e Soleil, tutti parlando di questa situazione. Ovviamente, anche i concorrenti esprimono le loro opinioni.

C’è chi pensa che tra Alex e Soleil sia stata tutta finzione, chi crede che la finzione interessi il rapporto dell’attore con sua moglie, chi pensa che sia stato tutto studiato a tavolino e chi invece ritiene che tra Belli e Soleil sia nato davvero qualcosa. Nathaly Caldonazzo, la sera scorsa, parlando con Delia di quanto successo, ha palesato il suo parere.

Delia ha detto contraria: “Si, io ero d’accordo che loro andassero sotto le coperte a fare determinate cose” e l’attrice ha risposto: “Magari all’inizio avevate un accordo…”, e la modella ha subito sbottato: “Ma stai scherzando, ma dove vivi te, non hai visto quello che è successo. I fatti sono quelli che parlano amore, non le persone che fanno quaquaraquà“. Nathaly ha spiegato che molti dicono così, ma la modella non ne ha voluto sapere.